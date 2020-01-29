15 лет за смертельное ДТП: водитель «Land Cruiser» вытолкнул на встречку KIA Rio за то, что его подрезали

В Иркутске поставлена точка в громком деле о резонансной аварии, которая произошла 8 октября 2018 года, на улице Мира, в Иркутске II. Напомним, то страшное ДТП спровоцировал 42-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser. Он протаранил KIA Rio, после чего седан выбросило на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулись Mitsubishi. В салоне японского автомобиля находился 27-летний парень. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где умер на следующий день. В Кио Рио серьезно пострадали 39-летняя женщина, а также двое детей в возрасте 8 и 11 лет.

В салоне Киа было двое детей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Разобраться в причинах столкновения удалось благодаря тому, что ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Несмотря на то, что сам нарушитель скрылся с места аварии, найти его удалось быстро. Помимо того, что ориентировку передали всем экипажам, подключились пользователи соцсетей, которые разместили видео, как он скрывался с места ДТП. На кадрах был отчетливо виден номер его машины. Вскоре инспекторы ГИБДД заметили подходящую по приметам машину у садоводства «Стеклянка», под Ангарском. Водитель проигнорировал требования об остановке и попытался уйти от преследования. Через несколько часов машину нашли брошенной в лесу, после чего задержали и хозяина авто. На следственном эксперименте он объяснил свой поступок так.

- Подрезал KIA Rio, чтобы проучить женщину-водителя за то, что она меня подрезала раньше, - сказал нарушитель. – Думал, подрежу, и уеду дальше.

Водитель «Land Cruiser» сразу после задержания. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

Следствие по делу длилось больше года. Все это время водитель Land Cruiser, на которого было возбуждено несколько уголовных дел по статьям "Убийство", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", находился под стражей. Приговор суда он услышал 29 января.

- Ему назначено в виде 15 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. - Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Помимо этого, его автомобиль обратят в счет возмещения ущерба потерпевшим. Он должен будет возместить моральный ущерб на 4,8 миллиона рублей.