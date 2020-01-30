2020-01-30T13:33:28+03:00
Авто

Дорожные камеры впервые появились на пешеходных переходах Иркутска

Шесть видеофиксаторов разместили на "зебрах" в нашем городе, и еще два - в Ангарске
Любовь АРБАТСКАЯ
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Дорожная камера возле пешехода на улице Сухэ-Батора в Иркутске.Дорожная камера возле пешехода на улице Сухэ-Батора в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Где притаились дорожные камеры, которые следят за скоростью, водители знают отлично: лучше заранее притормозить, чем потом получать «письма счастья». А вот видеофиксаторы на «зебрах» - для Иркутска что-то новенькое. Шесть таких новых комплексов появились в столице Приангарья и еще две - в Ангарске, на улицах, где чаще происходят аварии с пешеходами. Камеры для того и нужны, чтобы следить, пропускают ли автомобили людей на нерегулируемых пешеходных переходах.

Итак, как работает устройство?

- «Коробка» фиксирует моменты, когда пешеход и автомобиль одновременно находятся на «зебре», и просчитывает траекторию их движения, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. - Если машина мчится так быстро, что человеку придется отскочить назад или остановиться и пропустить ее - это явно нарушение.

Затем записи просматривают дорожные полицейские и решают в каждом конкретном случае, наказывать водителя рублем или нет. Например, если пешеход только вышел на длинную «зебру», а машина проехала по другому краю, не помешав ему, то все в порядке.

Видеофиксаторы следят, чтобы автомобилисты пропускали пешеходов на "зебре". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Видеофиксаторы следят, чтобы автомобилисты пропускали пешеходов на "зебре".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И еще один момент. В соцсетях водители всполошились: а вдруг теперь придется стоять и ждать, пока люди перейдут всю магистраль, а не только ту полосу, где едет авто?

- Полностью останавливаться не нужно, - успокаивают в полиции. - Достаточно уступить дорогу, чтобы пешеход спокойно продолжил движение. А если водитель все-таки проскочил, то ему выпишут штраф в 1,5 тысячи рублей.

Камеры на переходах в тестовом режиме работают с октября прошлого года. Но «письма счастья» автомобилистам начали рассылать только с 30 января.

Дорожные полицейские следят, чтобы пешеходы не перебегали дорогу, где нет "зебры". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дорожные полицейские следят, чтобы пешеходы не перебегали дорогу, где нет "зебры".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Где в Иркутске «зебры» под прицелом камер

Ул. Карла Маркса, 1

Ул. Карла Маркса, 33

Ул. Сухэ-Батора, 16 (на пересечении с ул. Горького)

Ул. Байкальская, 120 (возле остановки «Волжская»)

Ул. Советская, 70 (возле остановки «Эталон»)

Ул. Шевцова, 5

…и в Ангарске

Ул. Карла Маркса

Ангарский проспект

ЦИФРЫ

Сколько видеофиксаторов на трассах в Приангарье

Всего на дорогах Иркутской области установлено 136 дорожных камер. Из них 97 штук работают, остальные 39 «ящиков» уже установлены и скоро будут в строю. Так, в феврале запустят новые видеофиксаторы в Иркутске, Братском, Усольском, Шелеховском районах. «Всевидящее око» будет наблюдать за скоростью автомобилей, движением на перекрестках, отследит выезды на «встречку» и обочину.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сколько ДТП случается на «зебрах»

В прошлом году в Иркутской области произошло около 270 аварий на пешеходных переходах. Увы, шесть человек погибли на «зебрах», еще 276 получили травмы. Цифры серьезные. Ну а штраф за то, что не пропустили пешеходов, заплатили 14 тысяч автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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