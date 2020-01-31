Беременная и больная раком: хозяева бросили собаку погибать на улице

- Замечательная девочка, знает команды, послушная и нежная, - с такой теплотой рассказывали в соцсетях о маленькой собаке - пинчере, которая скиталась по улицам. Увидев ее еще в конце декабря, иркутяне не смогли пройти мимо. Не оставлять же на улице в мороз... Забрали к себе.

Новые хозяева приласкали четвероногую, заботились о ней и все надеялись - может, еще отзовется ее прежняя семья? Вдруг бедняжка просто потерялась? Но никто так и не откликнулся, не забрал питомца. Поискав в соцсетях информацию о "потеряшке", сибиряки пришли к печальному выводу: кроху выбросили. Да еще и два раза подряд, когда брали на передержку с улицы.

Четвероногая сейчас в новой семье, ее лечат и любят. Фото: аккаунт mv__38 в Инстаграм.

А спустя месяц, в январе, собака сникла. Ветеринары сказали: собака больна. Причем давно... К спасению малышки подключились волонтеры.

- У собачки рак, она оказалась еще и беременной, - рассказали в аккаунте приюта для животных "Жизнь dog" в Инстаграме. - Шансы на спасение есть. Сейчас собачка в новой надежной семье, но нам надо подарить ей жизнь.

Теперь животному предстоит лечение и операция. Многие иркутяне переживают за здоровье собачки и понемногу отправляют деньги на процедуры.

- Бедная! Сколько мучений.... Спасибо новым хозяевам, за доброе сердце, за все попытки спасти собачку! - откликаются сибиряки.

- Мы не просто так ей занимаемся, мы ее спасли, мы ее полюбили за месяц, она стала младшим ребенком в семье! Она будет жить! - уверена ее новая хозяйка.

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