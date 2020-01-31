В Забайкалье первый случай заражения коронавирусом: автобусы начинают вывозить россиян с китайской границы
Главной темой обсуждения у жителей Забайкальского края к концу рабочей недели стал первый случай заражения коронавирусом в России, который как раз зафиксирован в Забайкалье. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она же отметила, что отмечен и второй случай заражения - в Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая, который сейчас находятся под наблюдением. Напомним, самая населенная страна мира продолжает бороться с неизвестной формой коронавируса с декабря прошлого года. На данный момент жертвами стали уже 213 человек, заражены более 9,8 тысячи.
- Сейчас мы выясняем все подробности, - прокомментировали «КП-Иркутск» в пресс-службе правительства Забайкальского края. – Пока никакой информации, кто является заболевшим, и откуда он приехал, у нас нет.
Тем временем, там же, в Забайкальском крае организовали централизованный сбор россиян на китайской территории. Со стороны китайского пункта пропуска «Маньчжурия» (зеленое здание перед въездом в пункт пропуска "Маньчжурия") автобус начнет вывозить наших граждан в Забайкалье в 9.00, 13.00, 17.00, 21.00 (по китайскому времени). Одновременно со стороны пропускного пункта «Забайкальск» автобусом будут вывозиться граждане Китая в сторону Маньчжурии в 10.00, 14.00, 18.00 и 22.00 (по забайкальскому времени).
Напомним, ранее для нераспространения коронавируса по распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина, были закрыты российские границы на Дальнем Востоке. С 31 января временно ограничили движение на пунктах пропуска на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск-Маньчжурия» и автомобильном: «Забайкальск - Маньчжурия», «Староцурухайтуй - Хэйшаньтоу», «Олочи - Шивэй». На данный момент закрыто движение грузового транспорта на автомобильных пунктах пропуска «Забайкальск», «Староцурухайтуй», «Олочи» во всех направлениях.
Добавим, что в Забайкальском крае произошла еще и вспышка ящура. 31 января по распоряжению главы региона Александра Осипова введен карантин в селе Новоцурухайтуй. Случаи заражения скота ящуром зафиксировали в подсобном хозяйстве Приаргунского района. Сейчас там заражены 68 голов крупнорогатого скота и 24 свиньи. По словам местных властей необходимый запас дезинфицирующих средств, и вакцин в районе есть.
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ИСТОЧНИК KP.RU