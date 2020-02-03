Секрет долголетия: 82-летняя сибирячка ныряет в ледяную прорубь в 45-градусный мороз

Даже язык не поворачивается назвать 82-летнюю братчанку Клару Наукович пенсионеркой. Да и 82 ей ни в жизни не дать: выглядит минимум на 15 лет моложе. И в отличие от ровесников она не сидит в кресле перед телевизором и не занимает очередь в поликлинику, а дефилирует в купальнике перед объективами фотокамер, словно модель из рекламы. И фоном служат не песчаные пляжи, нет, а заснеженные сибирские пейзажи! Ледяная прорубь Братского водохранилища и – 20 или -30 градусов за окном - вот оптимальные условия для купания для Клары Наукович.

Клара Михайловна занимается моржеванием почти 21 год. Фото: соцсети

Вот уже почти 21 год Клара Михайловна не пропускает ни одной тренировки по моржеванию. В студеной воде, а это всего лишь +4 градуса зимой максимум, держится увереннее, чем легендарный пловец Майкл Фелпс в олимпийском бассейне. Да и график у сибирячки такой, что позавидует даже самый занятой депутат. Подъем в 6 - 7 утра, обязательная зарядка, завтрак и уход на работу (с 2005 года женщина является бессменным председателем Братского районного совета ветеранов). Вечером, если на дворе зима, Клара Михайловна бежит на тренировку по моржеванию, а если лето – на дачный участок. Ну а в выходные дни – поход в лес.

- Да я с детства очень активная и всю жизнь обожаю спорт, - рассказывает корреспонденту "КП-Иркутск" Клара Наукович. – Еще в младших классах увлеклась бегом. Моя коронная дистанция была 100 и 400 метров. Здесь мне равных не было никогда: всегда занимала первые места. А еще любила лазать по канату (забиралась со скоростью звука), кататься на лыжах.

Даже 45-градусный мороз не страшен сибирским пенсионеркам. Фото: Дмитрий ШИБАНОВ

Но главной страстью, признается Клара Михайловна, стали походы. Ими она также увлеклась в детстве, когда жила в Костромской области. Прогулки по лесам, неважно, будь это сбор ягод, грибов или просто туристическое путешествие, ей до сих не заменит никакая поездка в теплые края. В Сибири же Клара Наукович оказалась в 1961 году. Тогда она приехала навестить сестру, которая вместе с мужем переехала в Братск по комсомольской путевке. Увидев сибирские красоты, Клара Михайловна решила остаться здесь жить. Работала в орготделе районной администрации заведующей отделом культуры, затем стала начальником управления соцзащиты.

- На одной работе я не зацикливалась, - продолжает Клара Михайловна. - Старалась всегда вести активный образ жизни. Почти каждые выходные ходили с друзьями в походы. Доезжали да станции Черная, а затем топали 8 - 10 км. Ночевали в лесу. Я вообще считаю, что походы - самый полезный спорт для человека. Еще скандинавскую ходьбу люблю.

Галина Михайловна никогда не обращает внимания на свой возраст, и другим не советует. Фото: соцсети.

Ну а в 1999 году Клара Наукович узнала, что в городе есть клуб моржей. Решила: а почему бы не записаться? Привыкать к новому хобби и тренироваться перед первым купанием в проруби женщине не пришлось. Говорит, что ныряла в ледяную воду в детстве, когда с друзьями босиком бегала по льду речки - вот и закалилась с тех времен. Сейчас тренировки по моржеванию у Клары Михайловны четыре (!) раза в неделю.

- В субботу и воскресенье мы собираемся днем, - говорит Клара Михайловна. – А во вторник и четверг идем купаться вечером после работы. Никакой мороз нас не спугнет. Даже в -45 градусов ныряли! Вот сейчас с вами поговорю и побегу. Купальник, тапочки и полотенце я взяла с собой, чтобы домой не заходить. Сколько купаюсь по времени? Не советую никому считать минуты. Сколько организм позволяет, столько и буду в воде. Не перегружаю себя - до добра не доведет. Кстати, если по какой-то причине пропускаю тренировку, обязательно обливаюсь холодной водой в ванне утром и вечером - без этого уже не могу.

Галина Наукович также обожает походы. фото: соцсети

А как же удается держать себя в такой потрясающей форме и выглядеть на десяток лет моложе? Одним купанием в холодной воде хорошей фигурой не обзаведешься.

- Никаких диет не соблюдаю, - отвечает Галина Михайловна. - Единственное, не ем конфет, а чай пью только сладкий. Алкоголь? В компании могу пригубить. Скорее всего, мне помогли генетика, ну и, наверное, зарядка по утрам. Жаль, в походы в последнее время хожу меньше - не с кем просто. Никто не соглашается на 8-километровые путешествия пешком.

Фото: Дмитрий ШИБАНОВ

Если советов по режиму и питанию закаленная сибирячка никаких не дает, то спортом советует заниматься абсолютно всем. И возраст здесь не должен быть помехой.

- Тогда обязательно придет время, когда и у вас в 80 лет попросят поделиться секретом вашей молодости, - уверенно заявляет Клара Михайловна. - Занимайтесь спортом и, как я, следуйте поговорке: «Можно быть молодым в 90, а можно и в 40 ходить в стариках!».

Клара Михайловна является бессменным председателем Братского районного совета ветеранов. Фото: соцсети

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Виктор ПУСТОЗЕРОВ, председатель Иркутского отделения геронтологического общества РАН: "Активный образ жизни – залог молодости и долголетия"

- Любая умеренная физическая нагрузка для человека - заряд для каждой клетки. Это улучшает кровоснабжение, питание тканей. В продлении жизни она всегда стоит на первом месте, так же, как и в реабилитации. Сюда же относятся правильное питание и режим. Мы всегда говорим пожилым пациентам, что физические упражнения нужно делать хоть сидя, хоть лежа. То, что Клара Михайловна так прекрасно выглядит в своем возрасте, неудивительно. Раз она часто ходила в походы - значит, вела активный образ жизни. Такие люди всегда выглядят моложе и живут намного дольше тех, кто закрывается дома и уходит в свои болезни. Что касается моржевания, также не вижу в нем ничего плохого и опасного. В прорубь ныряют и 90-летние «моржи». При правильных тренировках это, конечно, повышает иммунитет. Понятно, что за 20 лет Клара Михайловна закалила свой организм, и теперь он устойчив к болезням. У нее совсем другое кровоснабжение, кожа, цвет лица. Так что это очень полезная штука.

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