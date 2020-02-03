2020-02-03T19:42:13+03:00
Происшествия

Об Олимпиаде придется забыть: чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили арестован на два месяца

Спортсмен из Бурятии Георгий Кушиташвили пробудет в СИЗО до 1 апреля за нападение на сотрудника Росгвардии
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Об Олимпиаде придется забыть: чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили арестован на два месяца. Фото: официальный сайт федерации бокса России.Об Олимпиаде придется забыть: чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили арестован на два месяца. Фото: официальный сайт федерации бокса России.
Изменить размер текста:

Чемпион России по боксу из Бурятии Георгий Кушиташвили арестован 235-м гарнизонный военным судом на два месяца после нападения на росгвардейца в Москве. В СИЗО 24-летний спортсмен пробудет как минимум до 1 апреля. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, «Комсомолка» рассказывала, как в минувшие выходные Георгий Кушиташвили вместе с другом, тоже боксером, был задержан сотрудниками Росгвардии, которые патрулировали один из районов столицы. По версии Росгвардии, увидев полицейских, Кушиташвили и его приятель почему-то решили скрыться в первом попавшемся подъезде жилого дома. Там спортсмены повели себя агрессивно и один из них нанес удар оперативнику в лицо, якобы сломав ему нос. Но и на этом инцидент не был исчерпан. Во время досмотра у Кушиташвили якобы в присутствии понятых нашли пакетик с порошком (позже экспертиза показала, что это наркотики, - Прим. Авт). В итоге бурятского боксера вместе с другом доставили в отдел. Было возбуждено уголовное дело за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

На арест спортсмена уже отреагировали в федерации бокса России.

- Для нас эта ситуация была шоком, ударом не только по федерации, а по всему боксерскому сообществу, - отметил Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. - Хотя Георгий ранее не был замечен ни в чем подобном. Сейчас мы еще больше усилим этот контроль и проведем дополнительную разъяснительную работу с другими боксерами. Если все действия Кушиташвили будут доказаны, то мы выступаем за самые жесточайшие санкции, чтобы другим было неповадно. Спортсмен должен являться примером, объектом для подражания, и он не должен идти на такие поступки. Мы категорически против этого. Все должны отвечать за свои проступки по закону!

В федерации также отметили, что Георгий Кушиташвили на время следствия будет отстранен из состава сборной России. Несмотря на это, федерация оплатит ему адвоката. Также отмечается, что Георгий пропустит Олимпийские игры 2020 в Токио.

- Пусть Кушиташвили посидит, пока следствие пройдет, - продолжает Умар Кремлев. - Даже если это не будет доказано, то это будет наказанием за то, что оказался в такой ситуации. Что касается удара сотрудника, то если бы Георгий нанес прямой удар, то травмы были бы совершенно другими. Но повторюсь, если все это будет доказано, то мы выступаем за самые жесточайшие санкции.

На заседании суда, на котором Георгию избирали меру пресечения, боксер заявил, что никогда не употреблял наркотики. К слову, не верят в виновность спортсмена и в родной Бурятии. Там за Гошу, как здесь его ласково называют, местные любители бокса готовятся болеть на Олимпиаде 2020 в Токио.

- Игры - это его главная цель в жизни, - рассказывал «КП-Иркутск» тренер Георгия Кушиташвили Владимир Никонов, который работал с Георгием в Бурятии. - Поэтому в то, что он мог заниматься какими-то другими делами кроме спорта, я не верю. Он же настоящий фанат бокса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Источники в Федерации бокса: Георгий Кушиташвили случайно задел плечом росгвардейца и не посчитал нужным извиниться (Подробности)

Тренер задержанного за нападение на росгвардейца боксера: «Он бы не стал рисковать Олимпиадой» (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Им нужны были засекреченные свидетели»: легендарного следователя арестовали за торговлю материалами уголовного дела
Одного из сильнейших офицеров новосибирского управления СКР обвиняют в получении взятки. По данным УФСБ, за полмиллиона рублей он согласился продать документы из дела
«Он звонил из-под завалов, прощался»: у организатора вечеринки, где на людей рухнула крыша, чуть не погиб брат
Аспиранта СО РАН, который устроил подпольную дискотеку, взяли под домашний арест. Также у следователей есть вопросы к владельцу здания, но пока не понятно, кому оно принадлежит
«Он ударил ее при участковом»: жертва жениха-тирана перед смертью написала четыре заявления в полицию
КП-Новосибирск публикует объяснительную Рустама, в которой он утверждает, что не трогал любимую даже пальцем. Совсем о другом говорит фотография Натальи с синяками на лице
Новости 24
Чиновник из Бурятии во второй раз за два месяца попался пьяным за рулем автомобиля
Полицейские задержали преступницу, которая напала на иркутянку с пистолетом
Мошенник ограбил жительницу Усолья-Сибирского, представившись сотрудником банка
Улов с Ольхона: 1,5 тонны омуля на 20 млн рублей везли с Байкала
Двоих иркутян поймали за попыткой расплатиться фальшивой купюрой в кафе
Качество медобслуживания жителей Иркутского района обсудили в Заксобрании
Пенсионер, страдающий потерей памяти, пропал без вести в Тайшете
Три автомобиля столкнулись на трассе «Байкал»: пострадал один человек
Руководитель предприятия в Усть-Илимске задолжал своим работникам 2 миллиона рублей
Сергей Сокол вручил награды победителям конкурса памяти дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова
И. о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поддержал газовый проект ИНК
«Ростелеком» подключил к бесплатному интернету 144 малых поселения Иркутской области
За переезд– 2, 5года в колонии: мужчина сбежал в Улан-Удэ от административного надзора
Раннюю весну предсказал ежик Рэмбо из зоопарка в Иркутске
Прогноз погоды 3 февраля в Иркутске: днем -20
Отлов бродячих собак возобновили в Иркутске
Нарубил на миллион: в Тайшете осудили организатора незаконной рубки деревьев
Дома в Листвянке и Шелеховском районе может затопить из-за промерзания ручьев
В Иркутске на пожаре в общежитии спасены 230 человек
Занять до получки: долги сибиряков перед микрофинансовыми организациями падают
Лже-минера железнодорожного вокзала осудили в Усть-Куте
МЧС: лед на Байкале до сих пор слишком тонкий и в трещинах
Семь автобусов сгорели в гараже на улице Горная в Иркутске
Карманник украл телефон у пассажирки трамвая в центре Иркутска
Гороскоп от бурятских лам на 1 февраля: поездки - к богатству