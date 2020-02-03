Об Олимпиаде придется забыть: чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили арестован на два месяца

Чемпион России по боксу из Бурятии Георгий Кушиташвили арестован 235-м гарнизонный военным судом на два месяца после нападения на росгвардейца в Москве. В СИЗО 24-летний спортсмен пробудет как минимум до 1 апреля. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, «Комсомолка» рассказывала, как в минувшие выходные Георгий Кушиташвили вместе с другом, тоже боксером, был задержан сотрудниками Росгвардии, которые патрулировали один из районов столицы. По версии Росгвардии, увидев полицейских, Кушиташвили и его приятель почему-то решили скрыться в первом попавшемся подъезде жилого дома. Там спортсмены повели себя агрессивно и один из них нанес удар оперативнику в лицо, якобы сломав ему нос. Но и на этом инцидент не был исчерпан. Во время досмотра у Кушиташвили якобы в присутствии понятых нашли пакетик с порошком (позже экспертиза показала, что это наркотики, - Прим. Авт). В итоге бурятского боксера вместе с другом доставили в отдел. Было возбуждено уголовное дело за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

На арест спортсмена уже отреагировали в федерации бокса России.

- Для нас эта ситуация была шоком, ударом не только по федерации, а по всему боксерскому сообществу, - отметил Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. - Хотя Георгий ранее не был замечен ни в чем подобном. Сейчас мы еще больше усилим этот контроль и проведем дополнительную разъяснительную работу с другими боксерами. Если все действия Кушиташвили будут доказаны, то мы выступаем за самые жесточайшие санкции, чтобы другим было неповадно. Спортсмен должен являться примером, объектом для подражания, и он не должен идти на такие поступки. Мы категорически против этого. Все должны отвечать за свои проступки по закону!

В федерации также отметили, что Георгий Кушиташвили на время следствия будет отстранен из состава сборной России. Несмотря на это, федерация оплатит ему адвоката. Также отмечается, что Георгий пропустит Олимпийские игры 2020 в Токио.

- Пусть Кушиташвили посидит, пока следствие пройдет, - продолжает Умар Кремлев. - Даже если это не будет доказано, то это будет наказанием за то, что оказался в такой ситуации. Что касается удара сотрудника, то если бы Георгий нанес прямой удар, то травмы были бы совершенно другими. Но повторюсь, если все это будет доказано, то мы выступаем за самые жесточайшие санкции.

На заседании суда, на котором Георгию избирали меру пресечения, боксер заявил, что никогда не употреблял наркотики. К слову, не верят в виновность спортсмена и в родной Бурятии. Там за Гошу, как здесь его ласково называют, местные любители бокса готовятся болеть на Олимпиаде 2020 в Токио.

- Игры - это его главная цель в жизни, - рассказывал «КП-Иркутск» тренер Георгия Кушиташвили Владимир Никонов, который работал с Георгием в Бурятии. - Поэтому в то, что он мог заниматься какими-то другими делами кроме спорта, я не верю. Он же настоящий фанат бокса.

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