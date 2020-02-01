Семья заболевшего коронавирусом китайца в Забайкалье госпитализирована

В Забайкальском крае госпитализирована семья китайца, у которого 31 декабря обнаружили коронавирус. Как сообщалось ранее, у него в России есть жена и ребенок. Они тоже на днях были помещены в специализированный бокс.

- С данным больным в тесном контакте находились только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала. На сегодняшний день больной уже находится в стадии "выздоравливает", - сказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/758110" frameborder="0"></iframe> Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

В правительстве Забайкалья "Комсомолке" пояснили, что у женщины и ребенка коронавируса не зафиксировали. Но пока они все равно находятся в больнице. А вот информация о том, что могли быть госпитализированы еще родственники заболевшего, официально не подтверждается.

Тем временем, из Китая вывозят жителей Забайкальского края. Граница с КНР пока закрыта, но для эвакуированных людей - исключение. На границе их проверяют на повышенную температуру и симптомы опасной инфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Благовещенск и Читу эвакуировали 179 россиян из зараженного коронавирусом Китая

Накануне в России зафиксировали первые случаи заболевания инфекцией, власти успокаивают, что причин для паники нет. Эвакуированных из Китая россиян проверяют на зараженность, а граница на Дальнем Востоке закрыта (подробности)

Что нужно знать о коронавирусе: симптомы, методы лечения, профилактика

Ученые уверены, что основная опасность вируса - быстрое развитие пневмонии. Тревожные симптомы, которые должны насторожить - кашель, высокая температура, затрудненное дыхание. Вакцина против нового типа коронавируса пока в стадии разработки. Среди мер профилактики - гигиена и медицинские маски. (подробности)

Эксперты объяснили, почему версия про коронавирус как генетическое оружие - миф

Может ли существовать инфекция, способная убивать людей только одной расы? Такая теория уже раскручивалась ранее, но вирусологи и генетики уверены, что это не так. Инфекции могут быть подвержены не только люди монголоидной расы, но и европейцы (подробности)