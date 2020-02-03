«Саянский бройлер»: всегда свежая и качественная продукция

«Саянский бройлер» - один из крупнейших производителей мяса кур в Иркутской области. Объем производства продукции - мяса птицы и полуфабрикатов - превышает 30 тыс. тонн в год. Это многопрофильное предприятие «от поля до прилавка»: собственное производство, переработка и фирменная торговля. Поэтому продукция всегда свежая, качественная и вкусная.

Агрохолдинг производит более 50% мяса птицы в Иркутской области. Первая партия продукции была выпущена в декабре 1990 года. На предприятии трудится около 2000 человек. Продукция реализуется в Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальском и Красноярском краях, Республике Саха (Якутия). Есть возможность также поставлять ее в Монголию и Китай.

Ежегодно начиная с 2013-го продукция агрохолдинга выходит в лауреаты всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». С 2015 года «Саянский бройлер» получил право отмечать свои товары региональным знаком качества «Продукты Приангарья».

Генеральный директор ООО «Саянский бройлер» Александр Романовский, председатель совета директоров ООО «Саянский бройлер» Владислав Буханов. Фото: ООО «Саянский бройлер»

В агрохолдинге производственный процесс контролируется на всех этапах. Продукция имеет сертификаты качества и проходит регулярную проверку как в собственной лаборатории, так и в других аналогичных аккредитованных организациях.

Предприятие стало первым в области обладателем международного сертификата менеджмента качества ХАССП ИСО 22000, отвечающего за безопасность продукции. Каждые 3 года данный сертификат успешно подтверждается проверяющими органами.

Поэтому покупатель может быть абсолютно уверенным в том, что в кормах для птицы не использовались ГМО-продукты, гормональное воздействие на рост цыплят не производилось, а в самом мясе нет антибиотиков.

Птицефабрика в г. Саянске - головное предприятие агрохолдинга. Здесь используют только современные технологии и оборудование ведущих европейских фирм. В двух инкубаторах, рассчитанных на 18 млн яиц в год каждый, ведется постоянный контроль за всеми параметрами. Все технологические процессы по выращиванию бройлеров управляются автоматически. Комбикорм для птицы изготавливают на собственном заводе, обогащают витаминами, минеральными добавками и микроэлементами.

Цех по производству и переработке продукции мощностью до 10 тыс. бройлеров в час оснащен линией воздушно-капельного охлаждения, которая позволяет быстро охладить тушку до нормативной температуры. Для более глубокой заморозки продукции используются низкотемпературные камеры шоковой заморозки.

Цель предприятия - обеспечивать потребителей качественной, полезной и свежей продукцией. Для этого используют современные фуры-рефрижераторы, в которых поддерживается оптимальная температура. Свежая продукция доставляется в фирменные торговые точки ежедневно.

Мясо птицы полезное и диетическое. Оно содержит больше всего полезнейшего белка и важных для человека аминокислот. В нем почти нет насыщенных жиров, зато очень много витаминов группы В, витаминов С, А, РР, цинка, фосфора, магния, железа. Калорийность продукта низкая, в особенности малокалорийным считается мясо грудки. В белом мясе курицы меньше жира, а в темном - много железа.

С 2013 года продукция ООО «Саянский бройлер» ежегодно становится лауреатом всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России». Фото: ООО «Саянский бройлер»

На сегодняшний день в Иркутской области насчитывается более 140 торговых точек под вывеской «Саянский бройлер». Они работают во всех крупных городах региона. Ассортимент продукции: полуфабрикаты, отдельные части цыпленка-бройлера, колбасно-деликатесная продукция, охлажденная курочка, мясо для шашлыка.

Также в агрохолдинг входит ПАО «Куйтунская нива». Предприятие обрабатывает 26 тыс. га сельскохозяйственных земель, поставляет на фабрику более 30 тонн зерновых и более 6 тонн рапса для производства кормов. Кроме того, входящее в структуру ОП «Хлебоприемное предприятие» располагает мощностями для хранения до 30 тыс. тонн зерна и 8 тонн рапса.

ПАО «Куйтунская нива» обрабатывает 26 тыс. га сельскохозяйственных земель. Фото: ООО «Саянский бройлер»

В составе «Саянского бройлера» работает и цех мясных полуфабрикатов «Мясоград», выпускающий более 100 наименований продукции.

Прямая линия для покупателей: 8-800-77-00-503.

Сайт: www.s-broiler.ru

Графика: Наталья Вибе

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