"Смотрю на сыновей и плачу, как они будут без меня": мама двоих детей из Ангарска борется с раком

Крепкая семья, любящий муж, двое славных сыновей... Жизнь Марины Хоружей из Ангарска была спокойной и счастливой, она отдавала все силы и время своей семье, воспитывала детей. И не думала, что в их дом придет беда...

Два года назад Марина заметила, что в паху воспалился лимфоузел. Анализы показали, что это метастазы. Самое страшное, что очаг - раковую опухоль - найти не удалось. До сих пор. Врачи назначили ей лечение, несколько курсов химиотерапии. Но, по словам Марины, проблема в том, "травится" весь организм, а не конкретная точка. "Химия" тяжело аукается: после курсов женщина лежит с высокой температурой. А метастазы от "плоскоклеточной карциномы без первично выявленной локализации" - именно так звучит диагноз - отзываются в теле острой болью. Их нашли еще и в легких...

Но эта хрупкая женщина упорно борется с болезнью, улыбаясь назло всему. Сдаваться нельзя! Ни в коем случае. Ведь у нее подрастают двое богатырей - одному всего два годика, второму вот-вот исполнится пять.

- Повезло, у меня как раз будут выходные от химиотерапии. Будем отмечать всей семьей, хочется, чтобы сыну запомнился праздник, - улыбается Марина Хоружая. И тут же тяжело вздыхает. - Каждый вечер, уложив своих мальчишек спать, я смотрю на них и слезы катятся... Я стараюсь их не показывать, дети должны видеть маму только счастливой и жизнерадостной. Мне страшно подумать, как они будут без меня...

Сибирячка поскорее гонит от себя грустные мысли. Выход есть всегда! И вместе с супругом они его нашли.

- Знакомая с такой же бедой подсказала клинику в Израиле. Врачи готовы провести новейшее обследование и найти то, что так мешает мне жить полноценной жизнью, - рассказывает Марина. - Но цены этой клиники для нашей семьи неподъемные - полтора миллиона рублей. Доход у нас небольшой - только пенсии. Я до болезни долгое время была в декрете. Муж занимался ремонтом, обеспечивал семью, но теперь ему пришлось бросить работу, чтобы все время проводить дома: ухаживать за мной и водиться с детьми. Прошу, молю, помогите! Ведь дети не должны остаться без мамы... Уже собрано 300 тысяч рублей, я молюсь за каждого, кто отозвался на беду.

Реквизиты для помощи Марине Хоружей здесь. А в Инстаграме мама двоих детей рассказывает о денежных поступлениях, лечении и самочувствии.