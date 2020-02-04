Из-за коронавируса баклажаны, кабачки и болгарские перцы могут исчезнуть с прилавков в Иркутске

Из-за вспышки коронавируса у сибиряков возник логичный вопрос - исчезнут ли с местных прилавков фрукты и овощи из Поднебесной? Ведь во многих магазинах и на рынках Китай - чуть ли не главный поставщик свежих витаминов. Так, некоторые федеральные сети супермаркетов временно отказались от поставок товара из страны, охваченной эпидемией. Особенно это ощутимо на Дальнем Востоке: жители Хабаровска волнуются, не останутся ли без привычных продуктов.

Давайте проверим, как обстоят дела в Иркутске. На одном из рынков прилавки буквально ломятся от овощей и фруктов. Румяные яблочки - из Краснодара, спелый гранат – из Южно-Африканской республики, мандарины - из Марокко, а помидоры и огурчики - местные, под Иркутском выращенные. Ереван, Азербайджан, Молдавия, Турция... Ни единого упоминания КНР на ценниках.

- Китайские фрукты-овощи не продаем, - горделиво говорят одни продавцы. - Зачем они нам? Есть, откуда привозить, уж поверьте.

- Старые запасы из Поднебесной давно распродали, а новые не привозим - граница-то перекрыта из-за коронавируса, - вздыхают другие. - Но ничего, заменим товарами из других стран.

Альтернативу фруктам и овощам из КНР ищут в магазинах и на рынках в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот в крупной сети супермаркетов предупреждают, что ситуация серьезная.

- Поставки прервались, по предварительной информации, до 1 марта 2020 года, а запасы уже распроданы, - комментирует руководитель пресс-службы торговой сети «Слата» Яна Абалымова. - Грозит ли Иркутску дефицит овощей и фруктов? Возможно, так как на многие товары сложно найти альтернативу из-за удаленности нашего региона. С рынка могут исчезнуть дешевые кабачки, баклажаны, перцы, пока не появится отечественный аналог. Болгарский перец можно привезти из Ирана, но есть риск, что во время долгой перевозки овощи испортятся. А еще может не хватать огурцов, овощей для борща, груш и яблок. Дело в том, что на Дальнем Востоке уже сложился дефицит овощей и фруктов, из-за этого закупочные цены подскочили. Но существенной нехватки товара не будет. Альтернативу для большинства товаров уже нашли.

Так что волноваться не стоит. Многие овощи и фрукты будут привозить из Узбекистана, Белоруссии, теплых регионов России. О росте цен пока тоже речи нет. Да и на прилавках магазинов и супермаркетов еще не закончилась провизия из Китая. Тыква, чеснок, стручковый перец, пекинская капуста, мандарины, корень имбиря. Выбирай, не хочу!

- За прошлую неделю в наш регион привезли 67 тонн фруктов и овощей из Китая - столько же, сколько и всегда, - комментирует «Комсомолке» заместитель начальника отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Елена Васильева. - Усилен ли контроль? Да, и, кстати, задолго до коронавируса. Каждую партию фруктов и овощей из Китая тщательно проверяют на наличие жучков и болезней.

Ну а в Роспотребнадзоре напоминают, что овощи и фрукты нужно тщательно мыть, а во время вспышки ОРВИ и коронавируса – тем более.

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