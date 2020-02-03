2020-02-03T14:26:13+03:00
Здоровье

Где провериться на коронавирус в Иркутске

«Комсомольская правда» выяснила, кому и когда стоит провериться на коронавирус
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Где провериться на коронавирус в Иркутске?Где провериться на коронавирус в Иркутске?Фото: Артем КИЛЬКИН
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- Где провериться на коронавирус в Иркутске? Такими вопросами сейчас атакуют жители города Роспотребнадзор и инфекционную больницу города. А некоторые и вовсе, почувствовав недомогание и температуру, приезжают в приемный покой.

-Этого не нужно делать, - объясняет пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. – Если вы в течение последних двух недель не были в Китае, если не контактировали с заболевшими, вам нечего бояться. На территории Иркутской области не зарегистрировано ни одного случая болезни. Проверка на коронавирус тех, кто возвращается из КНР, ведется тщательная. Им измеряют температуру, берут анализы, которые исследуют специалисты противочумного института и потом, повторно – в новосибирском «Векторе». Обе эти организации специализированные и с обычными жителями не работают.

А вот такой симптом, как повышение температуры сейчас обычное дело. И задаваться вопросом, где провериться на коронавирус, не стоит. По городу ходит грипп и ОРВИ. Больных в одном только Иркутске больше 7 тысяч! Поэтому, если у вас появились эти симптомы, оставайтесь дома и вызывайте врача на дом. А также на забывайте о необходимых мерах профилактики, среди которых самые главные – медицинская маска и частое мытье рук с мылом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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