Эвакуированная из Китая в Тюмень сибирячка о жизни на карантине: "Даже лапшу, если захотелось, приносят!"

«Из комнаты не выходить. Кроме медиков и персонала ни с кем вживую не контактировать». Нарушил запрет - будь добр провести еще две недели на карантине. Таковы правила в санатории «Градостроитель» под Тюменью, где сейчас живут эвакуированные военным самолетом россияне из Китая. По двух- и трехместным «номерам» расселены 144 человека, все необходимое им приносят прямо в апартаменты. Удобства – тоже в номере. Вся вольность, доступная эвакуированным - подышать свежим воздухом на балконе. Родным и друзьям приезжать в гости в санаторий категорически запрещено, передавать посылки - тоже.

- Строго, но что поделать. Мы же понимаем, что приехали из самого эпицентра болезни, - говорит 18-летняя Наталья Бутина из Бурятии. До вспышки коронавируса сибирячка полтора года жила и училась в университете Уханя. - Из комнат не сбегаем, всем же хочется поскорее домой. И на то, что врачи приходят к нам в защитных костюмах и масках, так, чтобы вся кожа была закрыта, не обижаемся. Кажется, им самим неловко от этого. Медики здесь очень добрые, приветливые, болтают с нами, пока измеряют температуру. Это обязательная процедура два раза в день: по утрам и вечерам. А вот обслуживающему персоналу заходить в комнату запрещено. Еду передают прямо через порог.

Вот так выглядит завтрак в санатории. Фото: предоставлено героиней публикации.

Сибирячка рассказывает, что на карантине кормят, как дома. Сытно, вкусно. По родной кухне в Китае она ой как соскучилась. «Молочку» и хороший шоколад в Поднебесной днем с огнем не найдешь. А тут в первые же дни угощали творожной запеканкой со сметаной, овсяной кашей, конфетами «Ромашка». А в холодильнике ждал сюрприз - банка соленых огурцов! Меню на любой вкус: супчики, котлетки, сосиски, йогурт, свежие фрукты, печенье, кофе, чай, какао… Кормят четыре раза в день, весьма плотно.

- А если хочется чего-нибудь эдакого, можно позвонить на ресепшн, заявку рассмотрят в течение дня, - рассказывает Наталья. - Говорят, даже лапшу быстрого приготовления приносили особо страждущим.

Кормят вкусно, сытно, как дома. Фото: предоставлено героиней публикации.

Пока всех постояльцев «нарядили» в фирменную одежду санатория - белые пижамы в темную полосочку. Личные вещи обещают продезинфицировать и скоро вернуть. А что насчет одежды и туалетных принадлежностей? Шампунь, мыло, средства для интимной гигиены, зубная паста - все это выдали. Бытовой техникой тоже не обделили: во всех комнатах стоит не только холодильник, но и телевизор, чайник, очиститель воздуха.

А вот сюрприз в холодильнике- баночка соленых огурцов. Фото: предоставлено героиней публикации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/759415" frameborder="0"></iframe> Видео из комнаты санатория под Тюменью, где живут эвакуированные из Китая..Видео: Наталья БУТИНА.

- Отдыхаем, как в летнем лагере, разве что общаемся виртуально, - улыбается Наталья. - Мы получили сим-карты с балансом в 2500 рублей, чтобы не жалели денег на разговоры с родными. А еще нам подключили вай-фай. Сидим со своих телефонов и ноутбуков в интернете, переписываемся в соцсетях, смотрим фильмы. Развлечениями нас обеспечили. Вот, например, у меня в комнате лежат две книги современных зарубежных авторов, совсем новенькие, даже пленку еще не снимали. Легкое чтиво, даже из названий понятно: «Я говорил, что люблю тебя» и «Поцелуй меня в Нью-Йорке». Не понравится - попрошу другую книгу. Еще можно посмотреть новости по телевизору или даже поиграть в шахматы.

В комнатах есть телевизоры. Фото: предоставлено героиней публикации.

Между собой эвакуированные общаются в чате в китайском мессенджере. Там состоит 138 человек. Дружно обсуждают, как отдохнуть, когда выйдут с карантина.

- В Тюмени будет концерт Ларисы Долиной. Пойдемте! И Филипп Киркоров. Мы вроде успеваем, - смеются в переписке.

- Нам выдали тетради и ручки, я потихоньку учу китайский язык, - добавляет Наталья. - А с 12 февраля в моем университете начнутся дистанционные занятия, так что от программы не отстану. Соседка по комнате, кстати, из этого же вуза, так что нам нескучно вместе. Нас не спрашивали, с кем мы хотим жить, а просто делили список по алфавиту на пары. Но на встречу шли. Слышала, что кто-то не хотел делить быт с коллегой, и их не стали заселять вместе.

Вполне довольна условиями в санатории и 22-летняя Татьяна Горбушина из Читы. Она тоже студентка, в Ухане провела всего два месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/759200" frameborder="0"></iframe> Как выглядит комната в санатории, где живут эвакуированные из Китая..Видео: Татьяна Горбушина.

- Жалко было уезжать, - вспоминает Татьяна. - В Китае мне понравилось. Даже во время эпидемии там все было спокойно. Паники не заметила: дороги мыли и дезинфицировали, продуктов в супермаркетах хватало, китайцы ходили в масках. Правда, таксисты завысили ценник, когда перестал работать общественный транспорт. Это все, что я успела увидеть. С 24 января и до отъезда 4 февраля я не выходила из общежития, потому что ввели карантин. С нетерпением жду, когда эпидемия закончится, чтобы вернуться в Ухань и продолжить учебу.

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