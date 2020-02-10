«Лицо изуродую и кислотой оболью»: бывший муж угрожает расправой сибирячке с двумя детьми

Раскачиваясь на оконной решетке, мужчина резко бьет ногой в стекло, и осколки со звоном летят в квартиру. Нет, это не ограбление, это визит бывшего возлюбленного. Хозяйка, 39-летняя Лилия Попова из Ангарска, снимает дебош на видео и в ужасе кричит: «Нет, вы посмотрите, что он делает!» В комнатах, кроме нее, пожилая мать-инвалид и двое детей - 5-летняя дочь и 13-летний сын.

- Страшно? Конечно! Он почти каждую ночь напивается и заявляется в гости, пугает детей, - тяжело вздыхает Лилия. - Сначала долбит в дверь и звонит в домофон, потом громит окна - квартира-то на первом этаже. Я боюсь выходить из дома, он караулит в подъезде, преследует на улице и угрожает, мол: «Я тебе лицо разобью! Изуродую, кислотой оболью!» Сына одного в школу не отпускаю, провожаю всегда. Неизвестно, чего ждать от бывшего супруга…

Отношения у них начались в 2012 году. Лилия тогда работала поваром на местном предприятии. Познакомившись на дружеской вечеринке с мужчиной, она сразу подумала, что с этим человеком жизнь сложится удачно. Работящий водитель с приличной зарплатой, спокойный и заботливый, готовый принять ее с шестилетним сынишкой от первого брака. Дарил цветы, признавался в чувствах. Жили мирно и в любви. Через три года у пары родилась дочь.

- Единственное, что смущало в нем - ревнивость, - говорит сибирячка. - Он все время меня в чем-то подозревал. Хотя поводов я не давала. К кому меня ревновать? Я все время ухаживаю за матерью, которая перенесла инсульт, детей воспитываю. Нет времени крутить любовь на стороне. Я терпела, все переводила в шутку, сглаживала. Муж стал агрессивным. Два года назад он перешел все границы: пришел домой пьяным, ударил меня по голове. С тех пор мы вместе не живем.

Бывший супруг Лилии. Фото: предоставлено героиней публикации.

Лилия говорит, что не запретила ему общаться с дочерью. Он и алименты на ребенка платит. И, видимо, все еще надеется сойтись с бывшей женой…

- Боится, что найду себе другого, пытается контролировать, и это уже доходит до безумия, - чуть не плачет женщина. - Он запил, толком не работает, все за мной ходит. Может, его задевает, что я выгнала его из квартиры? Но ведь я купила ее в ипотеку на материнский капитал, мы не были расписаны. У него нет прав на эту жилплощадь. А теперь мы с детьми живем в постоянном страхе. Боюсь, что однажды он просто воткнет мне нож в живот, что тогда с детьми будет?! Обращались к его родственникам, но и они не смогли его утихомирить. Обратилась в полицию.

То, что 35-летнего дебошира уже задерживали, подтвердили в ГУ МВД по Иркутской области.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», - рассказали в полиции. - Ситуация под пристальным вниманием правоохранителей, мужчина на контроле и на профилактическом учете.

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