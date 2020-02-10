Избивали и требовали 15 миллионов рублей: похитителей бизнесмена перехватили в Иркутске

В Иркутске прямо средь бела дня похитили местного предпринимателя. Рядом с одним из бизнес-центров города, к нему подошли четверо крепких мужчин, наставили на него травматический пистолет, и скрутив его, посадили в машину. Что произошло, бизнесмен понял уже находясь в салоне авто похитителей. Преступники тут же начали его избивать, угрожать расправой над его родными, и потребовали отдать им 15 миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/759825" frameborder="0"></iframe> Похитителей бизнесмена задержали в Иркутске.Видео: СУ СК России по Иркутской области

Похищенного предпринимателя катали по городу два часа. Пока им на след не вышли полицейские. Задерживать преступников пришлось с помощью бойцов СОБРа. Автомобиль блокировали на улице Ленина. После того, как пленник был освобожден, на всех четверых похитителей захлопнулись наручники. Ими оказались жители Усолья-Сибирского в возрасте от 24 до 44 лет. Один из них ранее был судим.

- Возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия», и «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службах СУ СК и МВД России по Иркутской области.

На время, пока полицейские проверяют всех задержанных на причастность к другим преступлениям, всю «четверку» поместили в следственный изолятор, где они пробудут как минимум два месяца.

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