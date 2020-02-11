2020-02-11T10:13:40+03:00
Происшествия

Сибиряк, который сжег директора похоронного агентства осужден на 11 лет

Мотив убийства он объяснил оскорблением [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сибиряк, который сжег директора похоронного агентства осужден на 11 лет. Фото: СУ СК России по Иркутской областиСибиряк, который сжег директора похоронного агентства осужден на 11 лет. Фото: СУ СК России по Иркутской области
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В Усть-Илимске поставлена точка в жестоком убийстве директора похоронного агентства, которое произошло 27 мая 2019 года. Напомним, тело 47-летней женщины нашли в сгоревшем автомобиле в лесу, в 15 километрах от города. Подозреваемого задержали на следующий день. Это был ранее судимый за убийство 31-летний местный житель.

Житель Усть-Илимска зарезал и сжег директора похоронного агентства за то, что она его оскорбила.Видео: СУ СК России по Иркутской области

Мотив этого убийства шокирует. На допросе задержанный мужчина признался следователям, что нанес руководительнице ритуального агентства несколько ударов ножом, после того, как она выразилась в его адрес нецензурной бранью. Зарезав женщину, изверг решил избавиться от улик. Он положил уже бездыханное тело в салон своего автомобиля «Тойота Авенсис», вывез его в лес, где поджег машину и скрылся. По статье «Убийство» преступнику грозило до 15 лет тюрьмы. На днях он услышал приговор Усть-Илимского городского суда.

- Его приговорили к 11 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Тот самый автомобиль, в котором было найдено тело. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Тот самый автомобиль, в котором было найдено тело. Фото: СУ СК России по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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