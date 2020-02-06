Душил, бил головой об стол и заставлял бежать перед автомобилем: воспитательные приемы отца оценили в три года колонии

Чудовищные меры воспитания выбрал для собственной малолетней дочери 33-летний житель Мухоршибирского района Бурятии. Даже за самую мелкую провинность, мужчина наказывал девочку с помощью силы. Помимо ударов ремнем, он стал постоянно пускать в дело кулаки. Но одними избиениями отец не ограничивался. Изверг хватал ребенка и бил ее головой об стол, а затем начинал душить.

Изощрялся над дочкой он как хотел. Однажды, вывел девочку на улицу, поставил перед своим автомобилем, и поехав на нее, заставил бежать от машины. При этом сам он увеличивал скорость и кричал в открытое окно, что если дочь остановится или снизит темп бега, он ее раздавит. Удивительно, но девочка не только терпела постоянные издевательства отца, но и никому о них не говорила. Например, на вопросы учителей о кровоподтеках на теле, она ответила, что они появились от падений во время игр. Неизвестно, сколько бы продолжались эти избиения и издевательства, если бы однажды одноклассник девочки не рассказал учителям, что синяки у его подруги – дело рук ее отца. После этого, руководство школы обратилось в полицию.

- На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание заведомо несовершеннолетней, находящейся в беспомощном состоянии», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Следователям удалось собрать все доказательства его вины.

Теперь оттачивать свои изощренные приемы изверг не сможет. На днях суд вынес ему обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 7 месяцев лишения свободы. Исправляться он будет в колонии общего режима.