Рейтинг долгов по кредитам: 25 тысяч рублей просрочки приходится на каждого жителя Иркутской области

Жить в кредит многие, увы, давно привыкли. Для того чтобы сделать хороший ремонт в квартире, купить автомобиль или оплатить ребенку учебу в вузе, нужны сотни тысяч рублей, а если на руках такой суммы не имеется, мы занимаем у банков. Казалось бы, не так уж и накладно возвращать по 10-15 тысяч рублей в месяц. Но любая крупная незапланированная трата – и вот уже долг растет в геометрической прогрессии. И ладно, если он один единственный! Так вот, в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств подсчитали, что в прошлом году россияне не выплатили банкам в срок 740-750 миллиардов рублей (!), и это, что называется, чистыми, то есть без учета штрафов и пеней.

- Медленнее всего платят долги по кредитам в Ингушетии, там просрочка составляет 13%, - рассказывают сотрудники ассоциации. - Также в десятку неплательщиков вошли Карачаево-Черкессия, Алания, Бурятия, Адыгея, Чечня, Дагестан, Калининградская область, Кабардино-Балкария и Забайкалье. Иркутская область занимает середину рейтинга, если конкретно, то сибиряки просрочили 5% долгов по кредитам. Легче всего ситуация в Севастополе и Ненецком автономном округе, где местные жители затянули с выплатами всего 1,6% от суммы кредитов.

Есть и конкретные цифры, какая сумма в среднем «висит» за душой у людей из разных регионов. По данным ассоциации, самые большие долги в Тыве, где на трудоспособного человека приходится в среднем по 31,4 тысячи рублей просрочки. Также в первую тройку попала Москва - 30,1 тысячи и Якутия - 29,1 тысячи рублей. Жители Иркутской области не вернули банку в срок по 25 тысяч рублей. Наш регион занимает в этом рейтинге 11-е место из 85. А жителям Крыма и Севастополя, видимо, спится спокойнее всех, ведь у них вовремя не выплачено всего по 2,4 и 1,8 тысячи рублей на каждого.

И это только банковские кредиты. А сколько еще занимают в микрофинансовых организациях! Перехватил, например, до зарплаты тысячу рублей в долг, с получки вовремя не отдал – будь добр, выплати в три раза больше. Иначе подключатся вышибалы.

- Надо понимать, что все это средние цифры, которые сложно анализировать, - комментирует рейтинги доктор экономических наук, доцент Надежда Грошева. - Кто-то берет несколько кредитов сразу, а кто-то вообще обходится без займов. Влияют и экономические факторы.

Например, средняя цена квартиры во всех регионах разная, а чем дороже жилье, тем больше ипотека. Зарплаты тоже напрямую связаны с кредитами: чем больше человек зарабатывает, тем больше займов одобряют банки. И еще важный момент: трудоспособного населения в Иркутской области становится меньше, значит, при подсчетах средняя сумма кредита на каждого увеличивается. Отметим, что Центробанк озаботился проблемами с «просрочкой» и финансовые учреждения больше не одалживают деньги проблемным клиентам, которым нечем рассчитываться по счетам. Так что в целом по стране просрочка по кредитам уменьшается.

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