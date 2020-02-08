"Лыжня России 2020" в Иркутске: самые яркие моменты гонки

Самый лыжный день в году! Иначе и не назовешь самое массовое спортивное событие в стране «Лыжня России 2020». Уже в 38 раз в разных уголках России собрались десятки тысяч любителей спорта и здорового образа жизни. И наш город не исключение. В живописном месте на заливе Ангары, что недалеко от поселка Молодежный Иркутского района в субботу, 8 февраля, на лыжи встали более 6 тысяч участников. А по Иркутской области на старт вышли более 12 тысяч человек.

В гонке как всегда участвовали не только профессионалы, но и любителиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как всегда, бежали все от мала до велика. Люди шли на соревнование "Лыжня России 2020" в Иркутске, как на праздник целыми семьями. Дистанции были приготовлены все те же: 5 км для юношей и девушек до 18 лет и 10 км — от 18 и старше. А для малышей в возрасте 3-4 лет был организован отдельный забег на 300 м. Благо, бежать любую из этих дистанций на лыжах, и не думать о морозе, позволяла погода. Ведь как раз 8 февраля в Иркутск пришло потепление. Столбик термометра не опускался ниже отметки -4 градусов. И это явно подбадривало спортсменов. Некоторые вышли на старт в... одних шортах и фирменной шапочке.

Так иркутяне встретили потепление в -4 градуса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не обошлось и без возрастных рекордов. Самым старшим участником в этом году стал ветеран Великой Отечественной войны 92-летний Константин Познянский. Напомним, "Комсомолка" рассказывала об этом спортивном пенсионере в прошлом году. Вот уже много лет, мужчина каждое утро делает зарядку на улице, причем не пугает его даже 35-градусный мороз. Так что пробежать на лыжах в -4 для него вообще не проблема.

После всех забегов жюри подвело итоги соревнований. Победителям по традиции вручили кубки, дипломы и спецпризы. Если вы не смогли в этом году участвовать в Лыжне России, смотрите наш фоторепортаж.

Спорту все возрасты покорны.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Преследователей не видноФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Долгожданный финиш!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для этих ребят главное не победа, а участие.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После финиша почему бы не пуститься в пляс.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА