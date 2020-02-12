Китаец, переболевший коронавирусом, выписан из больницы в Забайкалье

В Забайкалье выздоровел гражданин Китая, который стал одним из двух заболевших коронавирусом в России. После полутора недель, проведенных в краевой инфекционной больнице, пациент был выписан 12 февраля. Напомним, что китайца с симптомами болезни госпитализировали в еще 26 января. Как сообщил источник, тогда мужчина вместе с двухлетней дочкой только-только вернулся из охваченного эпидемией Китая. Он ездил на родину, вероятнее всего, отмечать китайский Новый год. При этом он постоянно проживает в России, здесь у него жена – она родом из Бурятии.

- Заболевание у него протекало в легкой форме, - отметил главный врач краевой больницы Сергей Юрчук. - Сегодня он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих. При выписке он поблагодарил персонал больницы. Мы же дарим ему витамины и желаем быть внимательнее к своему здоровью и больше не болеть.

А вот жена и дочь, которые находились в контакте с заболевшим, некоторое время еще будут находиться под наблюдениемврачей. Их выпишут из стационара, как только результаты их анализов будут дважды подтверждены лабораторно как отрицательные.

Сейчас в Забайкалье открыт временный ситуационный центр по коронавирусу, в который вошли представители всех государственных структур. Помимо этого организован централизованный сбор россиян на китайской территории. Также, при каждой районной больнице организованы ситуационные штабы, которые контролируют эпидобстановку на своей территории.

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