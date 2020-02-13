2020-02-13T06:13:28+03:00
Дом. Семья

Страстный ревнивец: в канун Дня всех влюбленных нильский крылан Мыша обрела пару

В Иркутском зоосаде пополнение
Мария КНЯЗЕВА
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Страстный ревнивец: в канун Дня всех влюбленных нильский крылан Мыша обрела пару. Фото: Иркутский зоосадСтрастный ревнивец: в канун Дня всех влюбленных нильский крылан Мыша обрела пару. Фото: Иркутский зоосад
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Никогда так не хочется влюбиться как накануне Дня всех влюбленных. О существовании такого праздника нильский крылан Мыша в Иркутском зоосаде, конечно, и не подозревала. Однако, о друге или супруге, наверняка, мечтала. Крыланы – очень социальны. В природе они никогда не живут по одному, только группами. Но… судьба к Мыше до недавнего времени в этом плане не была благосклонна.

- Самочку нильского крылана нам отдал частный владелец пару лет назад, - рассказывают сотрудники Иркутского зоосада». – Мы соорудили комфортный вольер, кормили Мышу согласно предписанному рациону. Единственным, но очень существенным недостатком пребывания крылана в Зоосаде было то, что зверек жил один.

Но накануне 14 февраля случилось небольшое чудо. Мыша дождалась своего принца. Пусть и не на белом коне, но с двумя отличными крыльями, в самом расцвете сил. Хотя найти общий язык получилось не сразу.

- Что сказать – привыкали друг к другу: висели вниз головой на разных ярусах вольера, иногда даже демонстрировали признаки агрессии, - отмечают ветеринары.

Любовь победила

Спустя несколько дней, присмотревшись к партнеру и, поверив своему счастью, крыланы начали ходить на свидания в «ресторан». Проще говоря, начали кушать вместе и перестали делить территорию. А вскоре сотрудники зоосада и вовсе увидели их спящими в обнимку.

- Теперь они укрывают друг друга своими большими крыльями, - улыбаются зоологи.

Тут надо отметить, что новоиспеченный «Ромео» оказался весьма ревнивым кавалером. Никого к своей возлюбленной не подпускает.

- Раньше Мыша спокойно шла на руки, - отмечают в зоосаде. - Сейчас погладить ее удается очень редко. Самец защищает Мышу от попыток людей приблизиться к ней.

Претензии зверька понятны. Раньше он тоже жил один и также у частного владельца. Пока никак не придет в себя от любви. Принять его в зоопарк решили только ради Мыши. И впереди у них долгая и счастливая совместная жизнь. В природе крыланы доживают до 20 лет, а этим крыланам всего по два года. Но оба они уже достаточно взрослые, чтобы стать родителями.

Раньше сотрудники зоопарка легко могли погладить Мышу, сейчас ее охраняет ревнивый супруг. Фото: Иркутский зоосад

Раньше сотрудники зоопарка легко могли погладить Мышу, сейчас ее охраняет ревнивый супруг. Фото: Иркутский зоосад

СПРАВКА «КП»

Нильский крылан (египетская летучая собака) - вид рукокрылых семейства крыланов. Область проживания от Египта и Аравийского полуострова до юга Турции и Кипра. Вырастают длиной до 17 см. Живут колониями, активны ночью. Питаются фруктами, насекомыми, грибами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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