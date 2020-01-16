2020-01-16T06:28:44+03:00
Дом. Семья

Новобрачные обживаются: молодоженам-рысям в Сибирском зоопарке нужен диван

У Аленки и Айдара все хорошо [фото, видео]
Мария КНЯЗЕВА
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Аленка и Айдар установили контакт. Фото: Сибирский зоопаркАленка и Айдар установили контакт. Фото: Сибирский зоопарк
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Своим углом обзавелись, а вот мебелью - нет. Любимицу иркутян рысь Аленку и ее новоиспеченного возлюбленного Айдара сотрудники Сибирского зоопарка переселили в отдельные апартаменты. Пришла пора подумать и о семейном уюте.

- Наши рыси всегда любили лежать на мягкой мебели, - рассказывают сотрудники зоопарка.

Конечно, у Аленки когда-то было приданное – свой собственный диван. Однако, его «разобрал» енот Жорик, с которым рысь раньше иногда делила вольер. И теперь опочивальня пустует. А Айдар так и вовсе изнежен. С 1.5 месяцев почти полгода он жил в доме владельцев зоопарка. Там он подрастал, ведь у рысей разница в возрасте два года, готовился к встрече с суженой. Стоит отметить, что времени даром рысенок не терял: учился солить капусту, осваивал работу посудомоечной машины – чтобы прослыть порядочным семьянином, и обретал навыки джигитовки – для поддержания себя в форме, кстати, в роли коня был хозяйский пес акита.

Сначала Аленка, как порядочная девушка, не обращала внимания на заигрывания Айдара, но спустя некоторое время сердце красавицы ответило взаимностью и сейчас дикие кошки даже вылизывают друг другу лапы.

- Теперь мы ищем небольшой диванчик или тахту б/у на второй этаж к ним в апартаменты, - написали объявление сотрудники зоопарка в Инстаграм. – Обещаем, рыси диванчик портить не будут. Если у вас есть такой, звоните нам.

Кстати, иркутяне уже ждут пополнения в семействе и радуются, что Аленка наконец-то будет счастлива. Ведь до появления супруга свои материнские ласки ей приходилось дарить то медвежатам, то амурским котятам, а то и детенышам домашней кошки. Правда, говорить о том, что в ближайшее время у пары будут котята, пока рано. Поживем-увидим.

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Молодоженам-рысям в Сибирском зоопарке нужен диван
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Айдар и Аленка- счастлива пара в зоопарке Иркутска. Фото: Сибирский зоопарк

Айдар и Аленка- счастлива пара в зоопарке Иркутска. Фото: Сибирский зоопарк

Стоит отметить, что новобрачных ждет долгая семейная жизнь, ведь в неволе продолжительность зверей увеличивается и кто знает, возможно, они даже сыграют серебряную свадьбу. А пока что они в самом начале пути и им нужен диван.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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