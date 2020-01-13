Рада мячам и машинкам: зоопарк Иркутска просит приносить игрушки для шимпанзе Леи

13 Янв. 2020 2020-01-13T04:49:51+03:00

Мальчишки и девчонки, а также их родители, поделиться, не хотите ли?

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Знаменитая в Иркутске шимпанзе принцесса Лея благодарит заботливых сибиряков за игрушки и … просит еще. Такой уж неугомонный характер у нее. Постоянно нужно что-то новенькое. Кстати, именно из-за своего упрямого нрава, Лея не стала звездой цирка. Она должна была работать в московском шапито, но увы… Зато повезло иркутянам!

Посетители зоопарка с упоением наблюдают за шимпанзе. Особенно за ее царственными приемами пищу, ведь кушает Лея не торопясь, за столом и обязательно ложкой. Или не всегда обязательно. Зато всегда очаровательно. Поэтому постоянно приносят ей что-то вкусное: то огурец, то абрикос, а то и кефирчиком побалуют. Вот и игрушками балуют. В особенном почете у постоялицы Дома природы мячи.

- Правда, они в её руках и зубах живут совсем недолго, - рассказывает координатор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - Мячиковому монстру нужно больше жертв! Приносите, не стесняйтесь, игрушек много не бывает, такой мозг как у шимпанзе нужно постоянно чем-то занимать.

Кроме мячей, взор принцессы радуют и яркие пластмассовые машинки. Но и от мягких тоже не откажется. Возможно, она будет брать их собой на ночь. Ведь спит Лея на подушке, укрываясь одеялом.

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ИСТОЧНИК KP.RU