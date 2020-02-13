Замуж за Февралёва в феврале: сибиряки сыграют свадьбу в магическую дату 20.02.20

«Жалею только об одном: почему не сделал этого на третий день знакомства. Выходи за меня!» 14 февраля прошлого года, забитый до отказа ресторан, за угловым столиком (подальше от посторонних глаз) молодой человек, стоящий на одном колене перед девушкой, держит в руках коробочку с колечком.

- Тот самый неловкий момент… - заливисто смеется невеста, 32-летняя сибирячка Евгения Копытова. - Я сижу перед любимым в прожженном грязном наряде! Ведь только что поскользнулась на мокром полу, упала, опрокинула на себя чужой салат и кальян... Так и ужинала! Зато безумно счастливая и с заветным колечком на пальце. 14 февраля прошлого года мы с Денисом праздновали 10 месяцев наших отношений, а не только День Святого Валентина.

Евгения впервые по-настоящему влюбилась. Фото: личный архив.

А началась эта история еще четыре года назад. Евгения из любопытства решила пойти к гадалке. Ей 28, а серьезных отношений еще ни с кем не было. Да, встречалась с парнями, но ни с кем из них вместе даже не жила. Все вокруг намекают, мол, пора бы заводить семью и детей, а у нее ни одного претендента на роль мужа и отца детей на горизонте.

- Гадалка наворожила мне будущего мужа, - вспоминает Женя. - Предрекла следующее: будет младше меня на полгода, служил в армии, живет в центре города, отдельно от родителей. Я слова всерьез не восприняла, но все равно подсознательно «тестировала» всех знакомых мужчин. И ни одного совпадения!

Спустя два года Евгения о том походе к гадалке и думать забыла. Как вдруг получила в соцсетях сообщение от симпатичного парня: «Привет, ты красивая. Давай знакомиться». Неожиданностью, правда, предложение не стало. Евгения его ждала, ведь общие знакомые решили свести пару одиночек.

- Рассказывает о себе, а я тихо ликую: все сходится с предсказанием гадалки! Неужели так бывает?! - смеется сибирячка.

Пара обожает путешествовать вместе. Фото: личный архив.

Она - продавец-консультант в бутике итальянской одежды, он - старший мастер на Иркутском авиазаводе. Что объединило? Увлечения! Оба любят походы и путешествия. Три дня молодые люди переписывались в соцсетях, а на первом свидании, после прогулки и ужина в кафе, Денис переименовал себя в телефоне девушки.

- «Не Дениска, а любимый! Теперь зови меня только так», - сказал решительно, - вспоминает Евгения. - А после добавил: «Ты - моя любимая».

Денис действительно готов был сразу сделать предложение Жене, но решил все же подождать. Избранница - девушка строгая, неприступная, настоящая Снежная королева. И тогда парень стал потихоньку растапливать ее сердечко. Ухаживал, водил в кино и рестораны, каждый вечер забирал с работы, заваливал цветами. Потом начались совместные походы и поездки на отдых.

- Летом выходные проводили в палатке на Байкале, на берегу обрыва, где нет ни души - только я и любимый, это ли не романтика? - мечтательно вздыхает Евгения. - Отмечали каждый месяц отношений, дарили подарки. Я, например, распечатывала наши совместные фото в стиле «полароид», а он – цветы, парфюм, милые мелочи. Так вот наш 10-й маленький праздник совпал с прошлым Днем Святого Валентина, и Денис пригласил меня в ресторан. Конечно, догадывалась о предстоящем предложении руки и сердца. Я ведь даже намекала, какое кольцо мне нравится…

Влюбленные выбрали для свадьбы красивую дату. Фото: личный архив.

Надо ли говорить, что именно такое, как желала, Евгения и получила? Пора было задумывать о свадьбе, но руки у молодых, так сказать, не доходили. Плотный график на работе у обоих, затем отпуск в Крыму, о предстоящей церемонии будущие супруги задумались всерьез только осенью. Пара грезила о летней свадьбе, но Евгения пролистала календарь на год вперед и заметила красивую февральскую дату - 20.02.2020!

- Разве могли мы, будущая чета Февралёвых, пожениться в какой-то другой месяц? - смеется Женя. - Без фанатизма, но я верю в совпадения и магию чисел. Так и решили, что сыграем свадьбу 20.02.20-го. Большого торжества не будет. Соберемся узким семейным кругом - только самые близкие. У меня даже свадебного платья нет. Для церемонии купили красивые костюмы. Распишемся в ЗАГСе, поужинаем в ресторане. А пышную свадьбу с сотней гостей закатим летом. Скорее всего, на природе! Ну а медовый месяц мечтаем провести на Мальдивах.

Денис и Евгения любят отдыхать на Байкале. Фото: личный архив.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Мэя Рин, нумеролог:

Брак, оформленный 20.02.2020, будет крепким

- Цифры говорят, что брак, зарегистрированный 20.02.2020, будет крепким. Число 20 - призыв к действию и серьезным изменениям. Двойка - знак партнерства, гармонии мужского и женского начал. В то же время в двойке заключена сильная женская энергия. Далее, 2020-й год - это две двойки, которые складываются в четверку, а это символ мужской энергии и стабильности. Такой союз будет очень устойчивым. Все цифры в красивой дате в сумме образуют восьмерку - это энергия справедливости, ответственности за поступки и мысли, и в то же время равновесие и гармония.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сколько пар поженятся в Иркутске в красивую дату

В магию чисел верят многие. Первая красивая дата в этом году, 02.02.20, выпала на выходной: ЗАГС не работал. Так что парочки выстроились в очередь на следующее магическое число. Поэтому 20.02.20 в Иркутске поженятся 57 пар! А следующая популярная дата для свадеб - 8 июля, Всероссийский день семьи, любви и верности. На это число иркутяне уже подали пять заявлений.

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