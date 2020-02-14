В Забайкалье из больницы выписали жену и дочь переболевшего коронавирусом китайца

Хорошие новости из Читы. Из из краевой клинической инфекционной больницы выписаны жена и дочь Ван Юньбина, жителя Китая, который два дня назад, после успешного лечения коронавируса был отпущен домой. Напомним, китаец попал в изолированный бокс читинской больницы еще 26 января, после того, как у него диагностировали опасное заболевание. Он заразился вирусом на родине, куда ездил на отдых вместе с семьей. Сразу диагноз ему поставить не удалось, положительный результат дал только второй анализ. У главы семейства,которого лечили по российским стандартам, болезнь протекала в легкой форме. Сегодня он полностью здоров. Его родные не заразились.

-Супруга и ребенок гражданина КНР также находились под наблюдением медицинского персонала, у них были взяты анализы на коронавирус, которые показали отрицательный результат, - - рассказал главврач читинской инфекционной больницы Сергей Юрчук. - Девочку вылечили от ОРВИ. Сегодня мы отпускаем пациентов домой, они абсолютно здоровы.

Напомним, семья постоянно проживает на территории России, супруга Ван Юньбина родом из Бурятии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/760392" frameborder="0"></iframe> Перенесшего коронавирус гражданина Китая выписали из больницы в Чите.Гражданина Китая Ван Юньбиня выписали в среду из Краевой клинической инфекционной больницы в Чите после перенесенной инфекции коронавируса. Об этом сообщил главный врач медучреждения Сергей Юрчук.

Сейчас в Забайкалье открыт временный ситуационный центр по коронавирусу, в который вошли представители всех государственных структур. Помимо этого организован централизованный сбор россиян на китайской территории. Также, при каждой районной больнице организованы ситуационные штабы, которые контролируют эпидобстановку на своей территории.

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