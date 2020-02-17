Пьяный аниматор, сгнившие фрукты и свадьба втридорога: как организаторы праздников дурят клиентов

Идеальная свадьба, идеальный день рождения для ребенка или для себя, - ну ведь каждый из нас всегда старается сделать лучший праздник. Хочется, чтобы и гости были сытыми и довольными развлечениями, и самому не умереть, готовясь к торжеству. И поэтому ивент-агентсва, которые готовы взять на себя все тяготы организации, давно уже не роскошь. Заплатил чуть больше, зато и головной боли никакой – ни о цветах-шарах, приглашениях, заказе ресторана или игровой комнаты. Одно но – неприятное послевкусие… То аниматор на детский день рождения приходит потрепанным с похмелья, то половина оплаченного алкоголя чудесным образом испаряется с праздничных столов, то угощение на столах, мягко скажем, не то. Как навариваются на клиентах, кто жаждут о празднике под ключ, «КП» рассказала организатор праздников с 7-летним стажем.

Свидание с дешевым шампанским и гнилыми фруктами

«Романтический ужин на крыше с шикарным видом на ночной город (прямо как в кино!), шампанское и великолепные фотографии, которые сохранят воспоминания на годы вперед», - именно так заманивают на свидания влюбленные парочки. А что? Мужчинам удобно: заплатил 9-10 тысяч рублей и спишь спокойно. Конфеты, букет, шампанское, - полный джентльменский набор. Дама сердца будет в восторге! И так обычно и случается. Вот только с одним но: овчинка выделки не стоит…

- К свиданиям особо не готовлюсь, - откровенничает организатор Евгения. - Покупаю в супермаркете яблоки и апельсины, лучше всего подгнившие по скидке, выбираю самое дешевое шампанское за 100 рублей и бегом в зал свиданий. Выкладываю угощения в вазу. Фрукты специально не разрезаю, следующим ведь клиентам не достанется! Почему? Чистить мандрины – руки пачкать, кому охота? А хрустеть огромным яблоком, а я специально выбираю те, что побольше, ну совсем не эротично… И что в итоге? Одна ваза переходит от одних к другим по наследству, пока фрукты окончательно не сгниют. Навар – мне в карман. Шампанское в принципе никогда в бутылку на стол не ставлю. Разливаем по бокалам сами, обернув в кипельнобелую салфетку, как официанты экстра-класса. И так этикетки, которая выдает стоимость товара в 100 рублей, в итоге вижу только я. Конфеты? Кладу ровно 8 штук – так и пиала пустой не выглядит и я без лакомства не остаются.

Ну, в конце концов, они же не поесть приходят, а за атмосферой. Иногда голубки все же заказывают блюда из ресторана, и за обслуживание доплачивают нам еще пару тысяч. Но если бы они видели, как я немытыми руками перекладываю их салаты в тарелочки... Или с пола поднимаю, если ненароком что-то обронила… Кстати, про неаккуратность – частенько после свиданий скатерть остается только выбрасывать. То соусом зальют, то вином. Так я сбрызгиваю ткань освежителем для туалета «Морской бриз», прикрываю пятна лепестками роз, зажигаю свечи, включаю романтическую музыку. Дело спасено! Еще ни один клиент слова против не сказал. Ну не до скатертей им обычно…

А пока в комнате идет свидание, организатор тоже времени зря не теряет. Тайком зовет свою вторую половинку, и они вместе шалят за стенкой, попивая казенное шампанское, заедая фруктами и конфетами. Прерываются только на 20-минутную фотосессию для гостей. Организатор, он же фотограф, уламывает парочки: «Хотите получить кадры уже завтра? Дайте тысячу, а лучше две». И это за размазанные фото.

В день таких голубков, готовых раскошелиться на 9-10 тысяч в час, приходит с десяток. Что по итогу: аренда крыши + конфеты + фрукты + конфеты + букет (из трех роз) + фото = 1000 рублей затрат, от силы! А моржа на руки 7-8 тысяч рублей чистыми.

Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба, пела и плясала

Свадьбы – золотая жила для агентств. Молодым льют в уши мед: «Доверьтесь нам, и ваше бракосочетание запомнится на всю жизнь». И ведь правда запоминается.

- Выездная регистрация - дорогое удовольствие, особенно если невнимательно составите договор. Вместо 350 тысяч вас запросто разведут на полмиллиона, - признается Евгения. - Например, весной как-то проводили свадьбу на берегу озера. Как доехать молодоженам? На лимузине? Как бы не так! Прописываем услугу «представительское такси», цена - 7 тысяч рублей. Ну и пусть приедет обычная машина с грязным салоном и грубым водилой. Зато белая. Далее. На природе что нужно людям в вечерних платьях и смокингах? Правильно, зонтики. Но с собой мы их не возьмем. Лучше пусть ливанет, как следует, тогда голубки с радостью вынут кошелек, лишь бы мы поскорее их спасли.

А еще вам могут нагло врать в глаза о запасах выпивки и угощений: «Мол, какие 20 литров шампанского? Вы же заказали только семь». Остальное агенты урвали себе. Тоже и с закусками – на столах выкладывают далеко не все, за что вы заплатили. Стандартная схема развода на банкетах – в действии.

Ну а торт - отдельная песня. Бесполезно доказывать, что вы просили на два яруса выше. «Мы не виноваты, это все кондитер!», - вот и вся отмазка. Скажите спасибо, что вообще доставили, и вовремя!

Если агентство упорно навязывает своего фотографа, не дает выбирать, насторожитесь. Схема наживы работает просто: организатор свадеб нанимает знакомого, который с радостью отснимет торжество всего тысяч за 15. С вас же запросят все 50, подарив вам недорогой альбом с распечатанными 10-ю снимками и парой дешевых рамок. Молодожены довольны, агентство - в плюсе.

- Только поначалу, пока надо вытянуть все денежки, агенты шелковые, - раскрывает карты Евгения. - Как только вы заплатили, мы рулим ситуацией. Будете гнуть свое - закатим такую свадебку, запомните надолго. Например, ведущий вдруг «заболеет» и не придет или музыканты «случайно» перепутают заявки, или через пару дней позвоним и соврем: «Ваши гости разбили посуду на 30 тысяч, компенсируйте-ка!».

Влюбленные на свиданиях так поглощены друг другом, что могут не заметить дешевый алкоголь и грязную скатерть на столе.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Фея» в ночнушке и облезлом парике

Мамы-папы ох как рады раскошелиться на пышные дни рождения для своих чад.

- Попросили, значит, в нашем агентстве феечку на праздник для пятилетней девчушки и ее друзей, - рассказывает Евгения. - А у нас, как назло, все аниматоры заняты! Свободна только одна тетушка, и та с похмелья. Но делать нечего, вызвонили ее, отправили вершить чудеса.

Спустя три часа звонок от заказчика: «Ваша великовозрастная фея опоздала на час, заявилась в мятой ночнушке и плешивом парике! Ненакрашенная, опухшая, будто с попойки. Дерете по 3 тысячи в час, а нанять приличного аниматора не можете?! Ни одного конкурса не провела! Полчаса шары надувала, еще полчаса рисовала на руках у девчушек. Мальчишки от скуки драку устроили. Мы ее выгнали. А вам больше не позвоним».

Ну это, конечно, крайний случай, из разряда единичных. Чаще мы сами же закупаем ростовых кукол и выступаем в них - знакомые, братья, сестры, мужья и жены. Конкурсы? Да в интернете за 5 минут можно программу подготовить. Нарисуй слона, лопни шарик попой, - стандарт. Тем более, мама и папы особо и не смотрят, чем заняты аниматоры с детьми. Чаще всего в это время за отдельным столом за горячительным и закусками празднуют по-взрослому детский день рождения…

Кстати, оформителей в нашей команде нет, им же платить надо. Зовем знакомых помогать. Если подведут и к нужному часу не развешают ни единого шарика - ничего страшного, родители справятся сами.

Подставные стриптизерши на корпоративе

Большой праздник для коллег тоже стоит дорого. Ресторан, оформление, ведущие, музыка… Навариться можно на всем.

- Самый прибыльный корпоратив, который мы провели, это 23 февраля в компании программистов, - говорит Евгения. - Только представьте, 50 подвыпивших сотрудников, все мужчины. Скучно им сидеть просто так. Заказывают стриптиз. А для нас - это шанс срубить денег. Думаете, мы пригласили лучших танцовщиц в городе? Ну, уж нет. Быстренько вызвали своих девушек-аниматоров, и те давай зажигать. Шоу вышло средненькое, но плату мы потребовали, как за профессиональных стриптизерш. В порыве веселья офисные клерки не заметили подвоха. Как и того, что по цене элитного алкоголя им подсунули пойло с распродажи в супермаркете. А снимки с той жаркой вечеринки лучше вообще никому не видеть… В общем, разорилась компания на корпоративе на 200 тысяч, а цена всему этому – максимум сотня.

Юбилей – самый смак

А юбилеи, где собирается толпа родни?! Вот уж есть, где разгуляться. Никто и не заметит, что на огромный стол поставили в два раза меньше горячих блюд, не хватает ящика-другого алкоголя, а в салаты накрошили почти одной зелени, сэкономив на мясе. Готовит, конечно, ресторан, но праздничные агенты запросто могут договориться с официантами и поварами, а оставшиеся угощения или деньги, которые специально не потратили на «лишние» продукты, поделить между собой.

Далее, если в одном банкетном зале отдыхают сразу две-три разные компании, ведущий непременно будет один на всех. И каждой группе скажут, что их массовик-затейник вдруг слег с температурой, а этот по доброте своей согласился провести конкурсы для всех. Еще и должны останетесь за то, что ваш праздник «спасли» от провала.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Сотрудник праздничного агентства:

«Не ленитесь составлять договор»

Как не нарваться на агентство праздников, которое думает только о наживе? Изначально внимательно выбирайте организацию. Читайте отзывы в интернете, спрашивайте мнение знакомых. Крупные агентства ценят свою репутацию, поэтому никогда не станут обижать клиентов. А вот мелкие - запросто. Поэтому всегда составляйте договор, даже если заказываете короткое свидание. Что уж говорить о свадьбах и юбилеях! Не ленитесь прописывать каждый пункт, будь то обязанности ведущего или количество воздушных шаров и свечей. Отслеживайте закупки, проверяйте цены на продукты и напитки, сами выбирайте фотографа и видеографа. Даже если доверяете агентству на 100%, контролируйте все лично. Если что-то настораживает, разбирайтесь сразу, пока в запасе есть время. Лучше уж расторгнуть договор с недобросовестным агентством и поискать новое, чем надеяться, что мероприятие не провалится.

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