Поддельный Dior, липовые скидки и украденные пробники: как дурят в магазинах парфюмерии

День влюбленных, 23 февраля, 8 марта. В магазинах ажиотаж, все бегут за подарками для любимых. И какой самый популярный презент, не считая букетов, конфет и носков? Верно, парфюм! Но, увы, найти оригинал даже в специализированных магазинах и отделах – не так-то просто. В бутыльке в брендовой коробке – подделка? Да сплошь и рядом. Как дурят покупателей в парфюмерных отделах, «Комсомолке» рассказала продавец-консультант с пятилетним стажем.

Скидки – это миф?

Распродажи в отделе парфюмерии - это когда к полкам не прорваться. Как же, везде красные ценники, успевай хватать! Только в пылу шопинга можно не заметить, что стоимость на самом деле не меняется.

- Скидки? Не смешите, - говорит Анна. - Кто будет работать себе в ущерб? Мы, конечно, интерес подогреваем, завлекаем баннерами о 70% распродажах. Но меняется только цвет ценника, а не стоимость парфюма. Ну или второй вариант: сначала товар искусственно удорожается, а потом реальная стоимость выдается за скидочную. К примеру, не в дни акции духи стоят 4600, мы печатаем новую красную лакмусовую бумажку, где крупным кеглем значится цифра 6660 разумеется, перечеркнутая, а рядом новая – 4600. Покупатель доволен, магазин тоже не обижен.

Да, ваши любимые акции «два флакона по цене одного» тоже… липовые! Парфюм специально наценивается заранее и стоимость «подарочного флакончика» уже включена в чек.

- Ну как же? Я ведь знаю свой любимый аромат и его стоимость! – скажете вы. – Акция на самом деле есть!

Верно. Если опустить одну деталь – вы стали помощником в избавлении от просрочки. Не поверите, но у парфюма тоже есть срок службы. Достаточно длительный, но все-таки истекает. И после его окончания аромат либо теряет очки в стойкости, либо вообще превращается в другой.

- Так магазин при таком раскладе навара не получает, - усомнитесь вы. – Стоит ли овчинка выделки?

Еще какой. Собирать с полок и сортировать просрочку не надо – покупатели все сами вынесут, грузить и вывозить – тоже. Как бонус – лояльность клиентов к магазину. В следующий раз, «сорвавшие большой куш» дамы и господа, снова прибегут в бутик за подарками.

И напоследок: даже если на официальном сайте магазина пишут об акции: «50% скидка при покупке по vip-карте», вам никто не продаст духи за 10 тысяч рублей в полцены. Как сделает магазин? Сбросит максимум 800-1000 рублей. Расчет в данном случае на то, что реальной стоимости товара клиент не знает. И, между прочим, метод срабатывает. Тех, кто действительно разбирается в парфюме и ценах на него, не так уж много.

- Самые честные - желтые ценники, - признается продавец. - В них уже включена максимальная скидка без предварительной накрутки.

Поддельный Dior почти как настоящий

Знакомо ощущение, когда покупаешь любимые духи, а аромат совсем другой, словно жидкость развели водой или вообще подменили? Подделки, увы, не редкость. В магазины всегда поставляют брендовый парфюм с сертификатами, подделать их практически невозможно. Товар подменяют сами продавцы-консультанты.

- Заказываем в интернете подделку, да такую качественную, что на первый взгляд даже наши же менеджеры не отличат от бренда, - откровенничает Анна. – Вот только пульверизатор иногда заедает... Замечали такое? Поздравляем, значит, вас обманули. Качественные духи всегда упакованы идеально, не придерешься.

Покупка должна на 100% совпадать с тестером, что выставлен на витрине. Если упаковки выглядят по-разному, требуйте показать приказ об изменении дизайна. Нет документа - в упаковке подделка.

Продавец-консультант уверяет, что крупные элитные сети парфюмерии и косметики грешат фальсификатом не часто. А вот в масс-маркете держите ухо востро. Там за репутацию персонал особо не волнуется. Оригинальный парфюм партиями «утекает» в сумки продавцов, а на полках красуются поддельные Dior или Chanel, словно разведенные водичкой. Стоит, как бренд - от 5 тысяч, а выветривается через 5 минут!

- А что? Нам, консультантам, тоже хочется красивой жизни, вот и делаем дорогие подарки себе, подружкам и мужьям, - говорит Анна. - Подменяем только флакон, а упаковку оставляем брендовую, чтобы не вызывать подозрений. Поверх коробочка запечатана в пленке: спаяем утюгом, никто и не заметит. Коды на упаковке и флаконе, конечно, не совпадают, на всякий случай мы их заклеиваем штрих-кодами.

Сертификаты подлинности аромата на эти духи никто не покажет. Консультанты найдут отмазку, мол, потеряли документы. А если клиент усомнится в качестве парфюма, его мягко выставят за дверь: «Не нравится, не бери!»

Заплати за тестер

Как понять, ваш аромат или нет? Использовать тестер. Если таковой, конечно, имеется. Вообще-то каждый бренд заинтересован, чтобы его продукцию пробовали. Но персонал магазинов, дамочки с небольшими зарплатами, чтобы не раскошеливаться на парфюм, воруют пробники. Ну или прячут под прилавки, чтобы развести покупателей на деньги.

- Хотите послушать новый аромат - заплатите 50 рублей, - говорит продавец-консультант. - Кошелек вытаскивают, не задумываясь. Подумаешь, копейки! А нам навар. За день вручишь 10 тестеров, в месяц выйдет «премия» в 10 тысяч рублей.

И вот еще почему продавцы не любят раздавать тестеры: без пробника вам попытаются навязать самые залежавшиеся духи, уверяя, что это новинка или хит сезона. На вредные советы ведутся мужчины. Фраза «французские духи» действует на них магически - любой, даже самый старый и непопулярный парфюм вмиг сметают с полок, чтобы осчастливить даму сердца.

- Кстати, аромат парфюма из упаковки может отличаться от тестера, но это не всегда обман, - уверяет Анна. - В магазине флакон нагревается под софитами, из-за этого аромат слегка искажается. Но чаще все-таки это признак подделки.

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Как не нарваться на поддельный парфюм

Внимательно изучите упаковку. Там должно быть указано:

• название парфюма, изготовитель и адрес: фактический и юридический;

• где принимают претензии от покупателей;

• объем флакона, если он более 5 миллилитров или пробника;

• срок годности;

• условия хранения и меры предосторожности;

• номер или код партии;

• состав.

Какой-то пункт вызывает сомнения? Просите документы на парфюм. Консультант обязан показать сертификат с подписью и печатью поставщика или продавца. Если не предоставят, такие духи лучше не покупайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как обманывают в супермаркетах: тайком пробивают красную икру и промывают 3-дневные салаты под водой

Сотрудница крупной сети магазинов Иркутска рассказала «Комсомолке» об изнанке профессии и о том, как обман ставят в супермаркетах на поток (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08