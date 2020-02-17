«Бегите! Я всех убью!»: ревнивец зарезал бывшую возлюбленную и ее мужа

- Меня убил Сашка…

Это последнее, что, умирая, произнес Сергей Булатов (имя и фамилия изменены по этическим соображениям – Ред.), поднявшись с крыльца в дом. Потом полицейские насчитают в его теле 14 следов от ударов ножа…Его жена Надя, истекая кровью, успела добежать до соседской калитки. Но убийца догнал ее. И, ослепленный яростью, с размаху нанес 25 ударов…

Надежда со своим гражданским мужем, который также погиб от рук ревнивца. Фото: предоставлено Викторией Устиновой.

Да он настоящий зверь!

В маленьком Алзамае, где все друг друга знают, последнюю неделю только и говорят о зверском убийстве молодой пары, которое произошло в ночь на 9 февраля. Парня, который устроил резню, ревности, иначе как «зверем» в городке не называют. Бывший возлюбленный Надежды напал на них, приревновав свою бывшую подругу к ее сегодняшнему спутнику. Не раз он угрожал им расправой. Не верили. Но обо всем по порядку.

- Надя последний год жила с Сергеем, - рассказывает «КП-Иркутск» сестра погибшей Виктория Устинова. – От прошлых отношений у нее осталось двое детей. Старший сын почти на все выходные ездил к родному отцу, а младшего она воспитывала с Сергеем сама. Так получилось, что с Сергеем поначалу также не все ладилось. Был период, когда они на несколько месяцев расстались. В это время она и начала общаться с этим Александром…У него было сложное время, депрессии. В общем, попыталась парню помочь.

«Сегодня я тебя зарежу…»

Именно Александр Протасов (фамилия изменена) и является сейчас главным обвиняемым по этому двойному убийству. Мужчина уже задержан и дает показания.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Следователям задержанный признался, что действительно совершил убийство на почве ревности. Дожидаться суда он будет под стражей.

У родных Надежды нет никаких сомнений в том, что именно по этой причине он расправился с девушкой и ее избранником. Они уверены - Александр не смог простить Надежде то, что пообщавшись некоторое время с ним, девушка все-таки решила восстановить прежние отношения и,вернувшись к Сергею, начала строить с ним счастливую семейную жизнь.

Ну а что же Александр? По словам близких Надежды, в городке он считался проблемным парнем. Якобы, даже во время службы в армии, отсидел в дисбате за то, что сломал челюсть сослуживцу. Получил он судимость и после службы, на гражданке. Когда Надя отказала ему, говорят, что бросил такую фразу: «Отомщу!»

- Александр начал буквально преследовать Надю, - продолжает Виктория Устинова. – Надеялся добиться ее, а когда она решительно отказала, перешел к угрозам. Сестра рассказывала, что она реально боится его. Даже писала заявление в полицию. Одна из последних угроз поступила в день убийства. Он позвонил ей и сказал: «Я тебя сегодня зарежу, с..ка!»

Надежда была очень красивой девушкой. фото: предоставлено Викторией Устиновой

«Беги оттуда, я всех убью!»

Все эти угрозы в любом случае предстоит проверить следователям. А вот то, как произошло убийство, Виктория уже узнала. Восстановили картину той страшной ночи во время следственного эксперимента. Итак, по словам сестры, вечером, 8 февраля, то есть, за несколько часов до расправы, Александр поджидал Надю в местном кафе, где она часто отдыхала по субботам. Зачем? Скорее всего, собирался поговорить, чтобы вновь попытаться вернуть отношения. Но в тот вечер девушка туда не пришла. Как оказалось, вместе с Сергеем она решила остаться дома, чтобы встретить родных. Александр просидел в кафе до трех часов ночи, и..пошел убивать.

- Ты иди, а я немного прогуляюсь, - сказал Александр своему знакомому, который предложил вместе дойти до дома. Прогуляться, как оказалось, он решил до дома Нади.

- Он перелез через забор, ходил по палисаднику, заглядывал в окна, - продолжает Виктория. – Как Александр сам сказал на следственном эксперименте, что он ждал, пока все уснут, чтобы поджечь дом. Даже написал сообщение нашему брату, который гостил у них: «Беги оттуда, я всех убью!». Но он не воспринял всерьез эти слова.

Дом Александр не поджег. Может, не решился, а, скорее всего, просто услышал, что Надя и Сергей вот-вот выйдут. И достал из кармана нож. Произошло это уже около трех часов ночи, когда Надежда и Сергей, которые так и не легли спать,собрались куда то ехать и вызвали себе такси.

Надежда с Александром, которого подозревают в убийстве. Фото: предоставлено Викторией Устиновой.

39 ударов ножом

- Первой из дома вышла моя сестра, - говорит Виктория. – Александр тут же набросился и пырнул ее тесаком в спину. Надя попыталась убежать к соседям. В этот момент на крыльце появился Сергей, который даже понять ничего не успел, как получил от Александра несколько ударов ножом. Говорят, всего их было 14. После этого изверг уже за пределами ограды догнал Надю и добил ее. Всего, насчитали 25 ударов.До дома соседей, у которых она собиралась попросить помощи, сестра не добежала несколько метров.

Сам же Александр после резни выкинул нож и пошел домой спать.Задержали его на следующий день. По словам Виктории, свою вину он признавать не собирался. Говорил, мол, вообще всю ночь был дома. Первым доказательством стала та самая фраза Сергея, которую перед смертью он успел сказать: «Меня убил Сашка!».

Родные Надежды и Сергея до сих пор приходят в себя после похорон. Младший сын погибшей женщины пока находится у бабушки. Но Виктория Устинова вместе с мужем уже решили, что в память о сестре оформят над ним опекунство.

- Ребенка мы не бросим, - заключает Виктория. – Еще надеюсь, что убийца, оставивший без матери двоих детей, понесет заслуженное наказание.