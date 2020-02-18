2020-02-18T09:06:47+03:00
Происшествия

Норма алкоголя была превышена в 6 раз: водитель скорой из-за которого погибла беременная, получил срок

Нарушитель отправится в колонию-поселения [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Норма алкоголя была превышена в 6 раз: водитель скорой из-за которого погибла беременная, получил срок. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиНорма алкоголя была превышена в 6 раз: водитель скорой из-за которого погибла беременная, получил срок. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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В Качуге поставлена точка в расследовании страшного ДТП, в котором погибла беременная 39-летняя местная жительница Светлана Зуева. Напомним, трагедия произошла 21 июля 2019 года. В тот день у Светланы, которая находилась на 9 месяце, начались схватки. Женщина доехала до роддома, там врачи дали понять, что малыш должен появиться на свет в ближайшее время. Однако, не в Качуге, а в поселке Усть-Ордынском, который находится в 186 км. Там находится филиал областной клинической больницы. Врачи, после осмотра приняли решение отправить будущую мать туда

Светлану посадили в «Газель» скорой помощи и отправили с ней в сопровождение фельдшера. Неизвестно, с какой скоростью поехал по трассе 54-водитель неотложки, но буквально через 25 км, не доезжая села Харбатова, машину занесло, она вылетела в кювет, где несколько раз перевернулась. От удара «Газель» превратилась в груду искореженного металла… Светлана и ее будущий малыш погибли на месте, фельдшера с переломами отправили в больницу.

Сам водитель скорой с места ДТП сбежал, однако вскоре был задержан. Прибывшие полицейские выяснили, что он сел за руль пьяным. Как рассказывали в МВД, доза алкоголя в его крови составила 1,03 промилле при допустимых 0,16. То есть, она превышала норму почти в 6 раз и равнялось примерно… одной бутылке водки! На мужчину было возбуждено уголовное дело. И вот, суд вынес ему приговор.

- Ближайшие 7 лет он проведет в колонии-поселения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Помимо этого, его лишили водительских прав на 2 года.

Родные Светланы до сих пор не могут оправиться от смерти любимого человека. Оказалось, что всего за месяц до этой аварии, от болезни скончался муж Светланы, с которым они прожили 8 лет. У женщины осталась старшая дочь от первого брака.

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Беременная женщина погибла в ДТП из-за пьяного водителя скорой помощи.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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