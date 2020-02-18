2020-02-18T14:48:21+03:00
Происшествия

Не пришла за пенсией: сотрудница почты из Шелехова спасла бабушку, которая замерзала в собственном доме

Пенсионерка обморозила руки и не могла встать с кровати
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Не пришла за пенсией: сотрудница почты из Шелехова спасла бабушку, которая замерзала в собственном доме. Фото: личная страница Сергея Липина в соцсетиНе пришла за пенсией: сотрудница почты из Шелехова спасла бабушку, которая замерзала в собственном доме. Фото: личная страница Сергея Липина в соцсети
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О неравнодушном поступке сотрудницы почты Анны Томшиной, который помог спасти жизнь пенсионерке, на своей страничке в соцсети рассказал мэр Шелехова Сергей Липин. По словам градоначальника, в минувшие выходные, Анна Томшина, которая работает в поселке Лесной, сама обратилась к мэру за помощью в соцсетях. Женщине показалось странным, что в день выдачи пенсии, за деньгами не пришла местная пенсионерка Мая Ивановна.

Анна решила съездить к дому, в котором бабушка жила абсолютно одна, но дверь сотруднице почты никто не открыл. Опросив соседей, Анна выяснила, что Маю Ивановну вот уже несколько дней никто из них не видел. Женщина вызвала полицию, и когда оперативники пробрались в дом старушки, увидели страшную картину. Мая Ивановна лежала на кровати с обмороженными руками и не могла пошевелиться. Оказалось, что печного отопления в ее жилище не было, а обогреватель несколько дней назад сломался. Как грелась старушка, остается загадкой. Пенсионерку срочно доставили в больницу, где она находится до сих пор.

- Благодаря Анне удалось спасти жизнь человеку, - отметил Сергей Липин. - Хочется призвать всех быть внимательнее друг к другу и не проходить мимо тех, кто оказался в беде.

То, как одинокая бабушка оказалась в таких ужасных жилищных условиях, сейчас выясняется. Сергей Липин пообещал разобраться в этой ситуации.

- Ведется работа с органами социальной защиты, - добавил Сергей Липин. - Ситуацию держу на своем контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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