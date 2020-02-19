Сотрудница почты спасла 80-летнюю пенсионерку, которая в одиночестве замерзала в своем доме

Всех бабушек и дедушекиз поселка Лесной, под Шелеховом, которые сами приходят за пенсией, 30-летняя начальница местного почтового отделения Анна Томшина за год своей работы уже изучила в лицо. Одни любят пошутить с сотрудниками отдела, другие рассказать о своих проблемах. Вот и 80-летняя пенсионерка Мая Порсева, никогда не выходила с почты, не перебросившись с Анной парой фраз. Так женщина узнала, что пенсионерка долгие годы живет одна в старом деревянном доме, и что кроме как на себя, надеяться ей не на кого. А недели полторы назад Мая Ивановна зашла в отделение с трудом, едва передвигаясь.

- Мне тогда показалось, что ей не очень хорошо, - рассказывает корреспонденту "КП-Иркутск" Анна Томшина. – Я ей и сказала: «Давайте, когда будут выдавать пенсию, я ее вам на дом принесу». Жалко стало ее. Все-таки от ее дома до почты несколько километров. Она даже обрадовалась, согласилась, и попросила по дороге зайти в магазин, купить ей воды и продуктов.

Поэтому, на днях выдав пенсии на почте, Анна отправилась к Мае Ивановне. Зашла во двор – снег накануне выпал, а следов на снегу нет. Что такое?

- Постучала в дверь, никто не отвечает, - говорит Анна. – Ну думаю, наверное Мая Ивановна все-таки пошла на почту сама, и мы с ней разминулись. Решила, приеду попозже.

Но и через два часа дверь Анне никто не открыл. Третью попытку передать деньги пенсионерке Анна предприняла уже вечером, когда стемнело, чтобы по свету в окошке, понять, есть кто внутри или нет. Но в ответ вновь была тишина, а в доме свет не зажигали.

- На снегу следов так и не появилось, пока меня не было, - говорит Анна. – Сотового у бабушки тоже нет. Пошла к соседям. Те сказали, что не видели ее уже неделю. Мол, в ограде бабушка не появляется, а свет по вечерам у нее не горит.

Спасибо Анне за неравнодушие. Фото: личный архив Анны Томшиной.

Несмотря на то, что на дворе стоял поздний вечер, Анна отправилась в местную больницу. В приемном отделении ей ответили, что пенсионерка к ним не поступала. Тут у Анны и начали появляться самые плохие мысли. Женщина вызвала полицию, а параллельно написала в соцсетях мэру Шелехова, Сергею Липину. Уже в десятом часу вечераАнне перезвонили.

- Бабушка дома, она жива, вот только состояние ее крайне тяжелое, - сказали полицейские.

Картина, которую увидели сыщики в доме, потрясла даже опытных сотрудников. Мая Ивановна лежала в кромешной темноте в своей кровати, с обмороженными руками, и не могла сказать ни слова. Пенсионерка отапливала дом обогревателями. Но однажды свет погас – наверное, что-то случилось с проводкой. Четыре дня старушка провела в промерзшей избе. Почему она не затопила печку? Возможно, просто не было дров. Или не хватало сил встать и нарубить их…

- Полицейские мне сказали, что в доме было даже холоднее, чем на улице, - продолжает Анна Томшина. – Еще одну ночь, она скорее всего бы не пережила. Медики спасли бабушку, но пальцы на правой руке ей ампутировали. Еще у нее ноги отекли сильно…

Анна и сейчас навещает Маю Ивановну в больнице. Помочь одинокой старушке пообещал и мэр Шелехова Сергей Липин. Кстати, на своей страничке в соцсети он отметил неравнодушие Анны.

- Благодаря Анне удалось спасти жизнь человеку, - отметил Сергей Липин. – Что касается бабушки, то сейчас ведется работа с органами социальной защиты. Ситуацию держу на своем контроле.

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