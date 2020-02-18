«Думали, что погиб»: таксист спас мужчину, который в крови и без сознания лежал посреди дороги

Лежащее прямо поперек дороги тело, иркутянка Ирина Москвитина заметила, когда около десяти часов вечера возвращалась домой в поселок Смоленщина. Чтобы не переехать его, женщина резко затормозила, свернула к обочине, остановилась и вышла из салона.

- Я сначала подумала он погиб, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Ирина Москвитина. - Подошла, посмотрела, вроде дышит, вот только не двигался, а весь нос у него был в крови. Первая мысль была – кто-то сбил его и скрылся. Еще обратила внимание, что пострадавший далеко не бомж. Мужчина лет 40 был опрятно одет и гладко выбрит. Вот только сколько он там пролежал, было непонятно.

Ирина Москвитина первой остановилась у лежащего на дороге мужчины. Фото: личный архив Ирины Москвитиной

Тут стали останавливаться и другие проезжающие автомобилисты. Они помогли Ирине оттащить бедолагу, который по-прежнему находился без сознания, с дороги. Привести его в чувство так и не удалось, тогда очевидцы вызвали скорую помощь и позвонили в полицию. Дежурный посоветовал им дожидаться приезда наряда прямо на месте. Пока автолюбители, 40 минут, как могли, пытались согреть мужчину, укутывая его в одеяла, мимо проезжал 31-летний водитель такси Алексей Контуганов. Увидев скопление людей, Алексей также, как Ирина, подумал, что на дороге сбили пешехода. Он довез пассажира по адресу в Смоленщину, но принимать новый заказ не стал, а быстро рванул в обратную сторону к месту предполагаемой аварии, подумав, что возможно, кому-то нужна помощь.

- Подъезжаю туда, вижу мужик лежит, - рассказывает Алексей Контуганов. – Спрашиваю: «Его что, сбили?». Мне отвечают, нет, мол, лежал на дороге. Может, пьян, а может, избили, вот ждем скорую. Тут я сразу и понял, что медики быстро сюда не доберутся. Нет, не потому что плохо работают, а потому что место это далеко от города, да и адреса точного не назовешь. Дело ведь было на межпоселковой дороге. Вокруг лес, да поля. А мужик, видно, что уже окоченел, хорошо хоть мороз не сильный был.

Не став терять времени, Алексей скомандовал очевидцам: «Помогите положить его ко мне в салон, я сам быстро довезу его до больницы!». Автомобилисты взяли пострадавшего на руки и положили на заднее сиденье авто Алексея. Таксист, нажав на педаль газа, поехал в сторону Иркутска. Ирина Москвитина вместе с другими водителями, в надежде найти родных пострадавшего, скинула сообщение в местную группу в мессенджере. Но по горячим следам никто не отозвался.

- По дороге он так в себя и не пришел, - продолжает Алексей. – Лишь изредка храпел, так я понял, что он жив. За сколько мы добрались до 3-й Городской клинической больницы, я даже не знаю, на часы не смотрел. Шарить по карманам мужчины, чтобы найти телефон или документы не стал. Мало ли он подумал бы, что я ограбить хочу.

Ни грабить, ни брать деньги по таксе, Алексей, конечно, не собирался. Подъехав к больнице, он забежал в приемное отделение, дождался очереди, а затем помог врачам переложить бедолагу на каталку и завезти его внутрь. Пока врачи оформляли пострадавшего, таксист находился рядом, и даже не думал бросить его, уехав на новый заказ.

- Просто вспомнил, что я ведь был на его месте, - говорит Алексей. – Однажды меня ограбили, избили, и бросили валяться на асфальте. Тогда мне также помогли подняться прохожие. Я окровавленный приезжал в эту же больницу, сидел без документов в этом же приемном отделении. Так что, точно знал, что человеку, пролежавшему на улице, при холоде -10, -15 градусов, и который еще жив, нужна быстрая медицинская помощь.

Чтобы узнать, что все-таки произошло со спасенным им иркутянином, Алексей, на следующий день, вместо обеда, заехал в супермаркет, купил пакет фруктов, и поехал в больницу, навестить мужчину. Однако его там уже не застал.

- Врачи сказали, что его перевели на амбулаторное лечение, - говорит Алексей. – Утром приехала жена и забрала его домой. Как он оказался на дороге, осталось загадкой. Говорят, вроде был сильно пьян. Возможно, поскользнулся и упал. Главное, жив. А ведь это мог быть инфаркт или инсульт. Знаете, сколько я историй от пассажиров наслушался. Несколько дней назад женщина рассказывала, как ее сын умер от внезапного приступа.

На связь с Алексеем спасенный сибиряк пока не вышел. Зато, узнав, что все закончилось хорошо, поблагодарили таксиста другие водители, который в тот вечер также пытались помочь пострадавшему. Например, Ирина Москвитина выставила пост в популярном паблике «Инцидент Иркутск». В нем она написала несколько теплых слов об Алексее, назвала его человеком с добрым сердцем, а также пожелала ему побольше хороших клиентов.

- Считаю, здесь больше заслуга тех автомобилистов, которые первыми не проехали мимо и остановились, - скромничает Алексей Контуганов. – А отвезти его до больницы мог любой из них.

Ирина Москвитина написала пост благодарности Алексею. Фото: "Инцидент Иркутск"

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