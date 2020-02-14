Слесарь за ноги вытащил соседа из горящей комнаты общежития, рискуя собой

Громкие крики соседей: «Пожа-а-р! Пожа-а-ар!» 29-летний слесарь из Ангарска Сергей Брюшинкин услышал, когда поздним вечером вернулся со смены на заводе домой (он живет в общежитии). Сергей только поужинал и вышел в коридор, чтобы пойти в душ, как почувствовал резкий запах дыма. Спустившись этажом ниже, он увидел столпотворение жильцов возле одной из комнат.

- Кажется, там все горит. Мы уже вызвали пожарных, - объяснили соседи.

- Я дернул дверь, а она не заперта, - рассказывает корреспонденту "КП-Иркутск" Сергей Брюшинкин. - Внутри такой черный дым, что дальше протянутой руки ничего не видно. Тушить самому было бесполезно. Подумал: если люди внутри, то счет идет на секунды. Решил проверить. Чтобы не наглотаться дыма, сел на корточки и пополз вперед. Миновав несколько метров, услышал стоны и направился на звук. Затем нащупал ногу мужчины. Он лежал на диване, за которым горела куча вещей. Я схватил несчастного за ногу и лежа поволок к двери. Сказать он ничего не мог, так как еле дышал.

Последствия пожара. Фото: предоставлено Юлией Арсентьевой

Нахватался едкого дыма и сам Сергей. Вытащив хозяина комнаты в коридор, Сергей собирался вернуться назад (а вдруг кто-то еще остался в горящей комнате!), но сделать этого уже не смог - все было в дыму и огне.

Вскоре подоспели пожарные. Буквально за 10 минут они эвакуировали жильцов соседних комнат и потушили пожар. Внутри сгоревшей комнате нашли тело женщины - жены спасенного Сергеем мужчины. Дознаватели уже выяснили предварительную причину ЧП.

- Трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Сейчас проводится проверка. Кстати, позже к медикам за помощью обратились еще трое с отравлением угарным газом. Всех пострадавших госпитализировали.

Фото: предоставлено Юлией Арсентьевой

Есть своя версия случившегося и у соседей.

- Скорее всего, уснули с сигаретой, - говорит Сергей Брюшинкин. - Эта семья у нас считается не совсем благополучной. Может быть, выпили в тот вечер.

Со спасенным 45-летним соседом, признается Сергей, он еще не встречался. Тот сейчас находится в больнице. Вместо него спасибо слесарю-спасателю сказали соседи погорельцев. Кстати, есть у жильцов общежития, которое в народе называют Пентагоном из-за формы полукруга, и жалобы к пожарной безопасности здания.

Коридор общежития. Фото: предоставлено Юлией Арсентьевой

- Думаю, нашей общаге нужна серьезная проверка, - говорит жительница общежития Юлия Арсентьева. – Пожарный выход у нас на замке, в коридорах повсюду висят провода, которые ничем не закрыты. Живем и боимся, что в любой момент может что-нибудь коротнуть - и тогда произойдет еще более страшный пожар.

Так торчит проводка в коридорах ангарского общежития. Фото: предоставлено Юлией Арсентьевой

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