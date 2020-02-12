Загнал в ловушку: иркутянин догнал сбежавшего виновника ДТП и скрутил

Визг тормозов и сильный удар 39-летний иркутянин Василий Барнич услышал, когда вышел из здания суда на улице Байкальской и собирался сесть за руль своего автомобиля. Посмотрев в сторону оживленного перекрестка, мужчина увидел уже две искореженные машины: Тойоту Короллу и Мазду СХ. Только Василий собирался подойти к разбитым авто, чтобы проверить, есть ли пострадавшие, как из салона Тойоты выскочил водитель. Он даже не стал выяснять, кто кому не уступил дорогу, и не взглянув на раскуроченные кузова машин, словно спринтер побежал прочь.

- Я даже сам от себя не ожидая, бросился за ним, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Василий Барнич. – Побежал на автомате, только успел подумать, что убегает он, скорее всего не просто так.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1600" height="900" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/760249" frameborder="0"></iframe> Иркутянин сам задержал виновника ДТП и передал его полиции.Юлия ПЫХАЛОВА

Преимущество в этой погоне явно было на стороне водителя Тойоты. Мало того, что он был одет в спортивные трико и легкую куртку, так еще навстречу ему не попался ни один прохожий, который мог бы его остановить. Зато на стороне Василия оказалась смекалка. Когда парень метров через 500 забежал во дворы, и решил скрыться за домом, Василий каким-то образом, даже не зная местности, догадался, что срезать путь, и оказаться с убегавшим лицом к лицу, можно. Для этого всего лишь нужно свернуть в арку дома. Так Василий и поступил.

- У меня уже одышка началась, все таки тяжеловато со своими 110 кг. веса было, - улыбается Василий. – Я ведь был обут в осенние туфли, поэтому сильно скользил. Еще вслед ему матами кричал, чтобы остановился. Хорошо, что свернул в арку, и начал его поджидать там. Ждал меньше минуты. Все это время настраивал себя на то, что, скорее всего, придется остановить его силой. По крайней мере, в нос ему готов был дать.

Но пускать в ход кулаки не пришлось. Беглец, действительно прибежал Василию, который загнал его в ловушку, прямо навстречу. При этом, он настолько запыхался сам, что оказывать сопротивление не стал.

- Просто схватил его за куртку, - говорит Василий. Он спрашивает: «Это что, ваша машина, в которую я врезался?». Я не стал ничего объяснять, сказал, мол, моя, и повел обратно. Веду его, и вижу, что нам навстречу бежит полицейский. Оказалось, что перед тем, как попасть в аварию, лихач уходил от погони от инспекторов ГИБДД. Поэтому и решил сбежать с места ДТП. Передал я его сотрудникам, они пожали мне руки, поблагодарили за помощь, и я поехал на работу.

Задержание сбежавшего водителя. Фото: группа "ДТП 38RUS".

Кстати, задержанный 26-летний иркутянин оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Только за прошлый год на него было составлено сразу 10 протоколов.

- А в декабре 2017 года его лишили водительских прав, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Несмотря на это, он вновь сел за руль. Теперь его оштрафуют за езду без водительского удостоверения, и за оставление места ДТП.

Ну а Василия ждет награда от МВД. Полицейские уже пообещали поощрить его за оказанную помощь.

- Сам удивляюсь, что удалось догнать его, - скромничает Василий Барнич. – Ведь никаким спортом сейчас не занимаюсь. Физическая подготовка у меня осталась, наверное, со времен, когда служил в ВДВ.

От Василия не убежишь!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьник из Иркутска, спасший девочку от педофила: «Даже мысли не было пройти мимо»

16-летний Вячеслав Дорошенко увидел, как незнакомец силой затащил девочку в машину, сообщил об этом мужчине, и они бросились в погоню (Подробности)

Сибиряк на машине преследовал и задержал маньяка, который похитил школьницу посреди улицы

Оказалось, что на ребенка напал ранее судимый за изнасилование иркутский преступник (Подробности)

Погоня со стрельбой в Иркутске: полицейский три километра проехал на крыше автомобиля, чтобы задержать барсеточников

Остановить преступников удалось после того как на их машине прострелили колеса (Подробности)

Избивали и требовали 15 миллионов рублей: похитителей бизнесмена перехватили в Иркутске

Через два часа преступников задержали на улице Ленина (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08