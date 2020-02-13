2020-02-13T15:11:45+03:00
Общество

Родные через соцсети разыскали мужчину, который спас их 90-летнюю бабушку

У пенсионерки из Иркутска Любови Коробовой случился приступ прямо посреди улицы [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Любови Коробовой 90 лет, более 60 лет она проработала учителем. Фото: предоставлено Татьяной ПОДАКОВОЙЛюбови Коробовой 90 лет, более 60 лет она проработала учителем. Фото: предоставлено Татьяной ПОДАКОВОЙ
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«Помогите найти человека, который спас жизнь нашей бабушке! У нее случился инсульт, и она упала посреди улицы. Неизвестный мужчина, посадил ее в свой автомобиль и, не теряя драгоценных минут, отвез в больницу. Хотим всей семьей отблагодарить этого человека». Такой пост в популярных иркутских пабликах в соцсетях опубликовали внучки 90-летней Любови Коробовой. Женщины написали, что этот человек передал их бабушку врачам медсанчасти ИАПО и сразу уехал по делам. Ни имени, ни контактов скромный житель Иркутска не оставил. А по словам врачей, именно его оперативность и помогла спасти пенсионерке жизнь.

Пост сразу начал набирать сотни лайков и десятки комментариев. Забавно, пост о себе прочитал и сам герой, но скромно отмолчался. Зато более разговорчивым оказался один из его приятелей. В комментариях написал имя и телефон того самого водителя.

- А у меня разрешения не спросил! – рассказывает корееспонденту «КП-Иркутск» тот самый спаситель пенсионерки. Свое имя он снова не называет, категорически запретил нам его печатать. – Спросил, мол, что делаешь? Ну, я ему и выдал, что вот только помог бабушке. Не думал, что сдаст.

Тот самый пост. Фото: группа "Инцидент Иркутск"

Тот самый пост. Фото: группа "Инцидент Иркутск"

А дело в тот день было так. Мужчина ехал по улице Розы Люксембург за рулем своего авто и на противоположной стороне увидел лежащего на снегу человека, вокруг несколько зевак.

- Выскакиваю из салона, а там мужики бабушку на руках несут, - продолжает спаситель. – Спрашиваю: что с ней? А они: «вот, мол, шла и упала резко, ждем скорую». Кричу: «Давайте ее ко мне в машину, станция скорой помощи через две остановки».

Уже через пять минут пациентка была в руках медиков.

- Но как на зло на месте не оказалось свободных бригад, - говорит мужчина. – Посоветовали немного подождать. И тут я и увидел, что одна половина лица у нее стала неподвижной. Сразу сообразил, что это инсульт.

Значит, счет идет уже на минуты!

- Повез ее в больницу ИАПО во Второй Иркутск, - говорит мужчина.

Без мигалок, но до больницы домчали минут за 10. Про спасителя бабушки ее детям и внукам, которые пришли навестить ее, рассказали врачи. Тут и выяснилось, что пенсионеркой оказалась 90-летняя жительница микрорайона Ново-Ленино, ветеран войны и заслуженный учитель России Любовь Коробова, которая более 60 лет проработала в местной школе № 53.

- Бабулю у нас в районе тысячи ее учеников знают, - рассказывает внучка Любови Дмитриевны Татьяна Подакова. – Она учитель русского языка и литературы. Все правила даже в 90 лет помнит лучше нас. На пенсию ушла после 70 лет, но до сих пор подрабатывает репетиторством. Мы ей говорим, чтобы берегла себя, отдыхала больше. А она такая активная, дома сидеть не хочет. Врачи говорят, что произошел ишемический инсульт. Бабушка в сознании, лежит в реанимации. Говорить о том, что произошло, ей, конечно, пока тяжело. Мы обязательно позвоним этому мужчине и поблагодарим его. Он просто молодец!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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