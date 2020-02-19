«Круглые щеки и лишние кило на талии»: эвакуированную из Ухани в Тюмень сибирячку отпустили домой

- Обычно люди из больницы выходят похудевшими, а мы из карантина едем домой с круглыми щеками и лишними килограммами на талии… - смеется 18-летняя сибирячка Наталья Бутина. До вспышки коронавируса в Поднебесной она полтора года училась в Китайском центральном педагогическом университете в Ухане. В том самом городе, где появились первые заболевшие, и том самом, откуда россиян военными самолетами эвакуировали в Тюмень. Там, в санатории «Градостроитель», в 30 километрах от города, поселили 140 человек. Среди них и Наталья Бутина. Две недели девушка провела «в заточении». В комнате только она и соседка – тоже студентка Китайского центрального педагогического университета. Кроме нее в живую девушка видела только врачей, одетых в костюмы химзащиты.

Выходить из комнаты даже в коридор нельзя, иначе получишь «бонусных» две недели в подарок, еда – в подносах через порог. Звонки родным, общение эвакуированных в чате мессенджера под кодовым названием «Мы больше не SOS!», книги, интернет, - вот и все развлечения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/759200" frameborder="0"></iframe> Как выглядит комната в санатории, где живут эвакуированные из Китая..Видео: Татьяна Горбушина.

- Отмотали мы свой срок, - смеется Наташа, – уже еду домой! Накануне вечером впервые выпустили из комнат и вернули чемоданы и вещи после дезинфекции. Такое праздничное настроение было в нашей «общаге». Коллеги и одногруппники, расселенные по разным комнатам, при встрече смеялись и обнимались. Знакомые по чату знакомились вживую. Никто из нас коронавирус не подхватил. А медсестры танцевали от счастья! Для них последние две недели тоже выдались сложными, их можно понять. Знаете, медики за время карантина для нас стали родными. Заботились и помогали, даже привычки каждого изучили. Запомнили, например, кто вегетарианец, а кто не ест хлеб. А за фигурой мало кто уследил. Кормежка была на убой!

Кормили в санатории сытно, вкусно. Фото: предоставлено героиней публикации.

Питание четыре раза в день и минимум по два блюда на каждый прием пищи. Супы, каши, котлеты, молочка, фрукты, печенье, конфеты.

- Так вкусно и сытно готовили повара! Я, правда, не поправилась, а вот другие девчонки жаловались на лишние кило, - признается сибирячка. – Так ведь нас еще и не с пустыми руками домой отправили. Когда собирались уезжать, холодильник был забит продуктами, остался кефир, йогурт, банки с маринованными помидорами, огурцами, квашеная капуста. Мы не успевали съесть одно, как тут же приносили и приносили другое. Так и сказали при выезде, мол, что останется, заберете домой. Я вот прихватила с собой пачку печенья и конфеты.

Баночка маринованных огурцов стояла в холодильнике, когда эвакуированные заселялись. Фото: предоставлено героиней публикации.

А еще девушка везет гостинцы – пакеты подарков от тюменских предпринимателей и волонтеров. Чай, кедровые орехи и темный шоколад ручной работы, футболки с забавной надписью «В Сибирь по своей воле», блокноты и открытки с добрыми пожеланиями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/761694" frameborder="0"></iframe> Сибирячка едет домой после двухнедельного карантина в санатории под Тюменью..Видео: Наталья БУТИНА.

- Мы благодарны, что нас вовремя эвакуировали, и что на карантине так заботились о нашем здоровье и настроении, - говорит сибирячка. - Нам всем оплатили билеты домой. 62 человека добираются с пересадкой в Москве, еще шестеро хотят сначала погулять по Тюмени, посмотреть на достопримечательности. В нашем чате обсуждали, мол, может после карантина развеяться, сходить в Тюмени на концерт Долиной или Киркорова. Но я так хочу домой, что поеду сразу. Двое суток проведу в поезде до Улан-Удэ, там меня встретят родители и на машине отвезут домой в Гусиноозерск. Соскучились, ждем - не дождемся встречи!

Чем заняться после карантина - самая популярная тема в чате эвакуированных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Китайский коронавирус, последние новости на 19 февраля 2020 года: в Японии на судне Diamond Princess и в Тюмени снят карантин

Мы собрали последние новости о китайском коронавирусе на утро 19 февраля 2020 года (подробности)

Китайцы бегут из мегаполисов в деревни, чтобы спастись от коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/761747" frameborder="0"></iframe> Все эвакуированные из Уханя россияне здоровы.Из них 6 человек задержатся в Тюмени, а остальные разъедутся по домам

Спецкор «КП» Дарья Асламова передает из эпидемзоны «чумы 2020 года» (подробности)

У россиянина с лайнера Princess Diamond подтвердился коронавирус, а у его супруги - нет

Семейная пара доставлена в больницу (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08