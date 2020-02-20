Мастер «Железная рука»: армрестлер из Бурятии бросил спорт и стал маникюрщиком

Вместо штанг и гантелей в спортзале пилочки и щипчики в гламурном салоне. Еще год назад 20-летний уланудэнец Виктор Дашицыренов тягал железо в тренажерке и в прямом смысле слова заламывал одной рукой своих соперников на соревнованиях по армрестлингу. Входя в призеры на турнирах Сибирского федерального округа, борясь за звание «Железная рука» в Забайкалье, Виктор стал кандидатом в мастера спорта и всерьез собирался в будущем составить конкуренцию лучшим армрестлерам России - Алексею Воеводе и Денису Цыпленкову. Но неожиданно бросил железки и ушел работать в салон красоты - нет, не охранником, а… мастером маникюра.

- Однажды пришел с тренировки, залез в соцсети и наткнулся на профиль одного парня, который к своим 25 годам, работая маникюрщиком, заработал на квартиру, машину, да еще и прославился, - рассказывает корреспонденту "КП-Иркутск" Виктор Дашицыренов. - Мужик, а работы идеальные. Я был поражен! Подумал про себя: а чем я хуже?!

Виктор (справа) во время своей спортивной карьеры. Фото: личный архив Виктора Дашицыренова.

И на следующий же день Виктор не пошел, а побежал записываться на курсы. А ведь Виктор в тот момент еще учился на юриста и, чтобы оплачивать уроки маникюра, подрабатывал официантом.

Своих первых клиенток, которые доверили свои руки молодому качку, Виктор помнит до сих пор.

- Самой первой была модель, которой я делал маникюр бесплатно, - улыбается Виктор. – Поэтому результат, который был, мягко говоря, не очень, ее не сильно расстроил. Пилил ногти первое время в среднем по 5 - 6 часов! Как мои клиентки терпели - не представляю. Зато так я набил руку, натренировался.

Виктор освоил почти все техники маникюра, и продолжает повышать квалификацию. Фото: личный архив Виктора Дашицыренова.

Через полгода Виктор вписался во все стандарты профессионального маникюра, теперь наводит красоту максимум за 2 часа и не минутой больше. Обзавелся и собственной клиентской базой. Признается, сарафанное радио отлично срабатывает: девушки, услышав о качке, который пилит ногти, приходят сначала просто из любопытства. И многие остаются! На каждый день у парня расписано от 3 до 5 человек. Освоил спортсмен почти все технологии маникюра: аппаратный, комбинированный, гель-лак, наращивание… Осталось только до автоматизма довести роспись - делать рисунки на ногтях. А что же с зарплатой? Можно ли заработать на красивую жизнь?

- Оклада у нас нет. Будут клиенты - будут и деньги, - рассуждает Виктор. - В среднем можно зарабатывать от 15 до 40 тыс. рублей. Плюс чаевые. Я работаю в салоне. Можно, конечно, еще и на дому принимать, но надо закупать оборудование, а оно недешевое.

Маникюрщик признается, раньше его руки были больше в объеме. Фото: личный архив Виктора Дашицыренова.

А о спорте Виктор уже практически забыл. Признается, друзья из тренажерки приняли выбор товарища спокойно, подшучивать над ним не стали. И родители выбор сына одобрили. Впрочем, необычные профессии в семье не редкость: например, мама Виктора работает водителем маршрутки.

- Я и себе делаю маникюр – например, рисую что-нибудь на ногтях, - признается Виктор. – А что, надо быть сапожником с сапогами! Бывают ли проблемы из-за этого? Да, подходили пару раз «серьезные» улан-удэнские пацаны. Но я за себя постоять смогу всегда.

Планы у Виктора Дашицыренова грандиозные. В ближайшее время мастер планирует пройти еще одни курсы повышения квалификации, перебраться в Иркутск, а затем в его мечтах открыть собственный салон в Москве.

- Я получаю удовольствие от своей профессии, - заключает Виктор. – Плюсов в ней море. Например, будущей жене буду сам пилить ноготки. Представляете, какая экономия для семейного бюджета!

Виктор не собирвется бросать свою профессию. Фото: личный архив Виктора Дашицыренова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник маникюрщика: Купить жене грудь может любой, а вот самостоятельно сделать ей ногти - нет

Вполне успешный журналист накануне своего 45-летия ушел в мастера ногтевого сервиса, и не жалеет (Подробности)