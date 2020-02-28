2020-02-28T07:43:59+03:00
Происшествия

Кража в поезде: полицейские помогли жителю Новой Зеландии вернуть 250 долларов и 7000 рублей

Деньги у иностранца украли во время поездки по маршруту «Москва-Улан-Удэ»
Мария КНЯЗЕВА
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Кража в поезде: полицейские помогли жителю Новой Зеландии вернуть 250 долларов и 7000 рублейКража в поезде: полицейские помогли жителю Новой Зеландии вернуть 250 долларов и 7000 рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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- Help! I need help! My money was stolen (в переводе с англ. «помогите, мои деньги украли») – обратился к проводникам вагона путешественник из Новой Зеландии, показывая свой пустой кошелек. А ведь там до недавнего времени было 250 долларов и 7000 рублей.

Иностранец, ни слова не говорящий по-русски, остался без наличных денег в поезде «Москва-Улан-Удэ». В вагон на ближайшей станции подсели транспортные полицейские. Такая работа у них – расследовать преступления прямо во время движения поезда.

Полицейские выяснили, что компания иностранцев, отправившихся в путешествие по России, всю ночь расписали спиртные напитки. Во время веселья с ними в вагоне ресторане познакомился житель города Тында. Мужчина втерся к ним в доверие и из ресторана отправился с новыми друзьями в их купе.

- О пропаже денег житель Новой Зеландии заявил уже днем, - рассказали «КП» в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Новый приятель к тому времени уже успел сойти на своей станции.

Полицейские сняли отпечатки пальцев всех путешественников, взяли у них анализ на генетический материал – берется палочкой образец слюны. Так на кошельке, из которого украли деньги, был обнаружен генетический материал владельца и еще один – неизвестный.

Доллары потратить не успел

- Найти преступника прямо во время путешествия не удалось, так как подозреваемый уже сошел с поезда, - отмечают полицейские. – При проверке россиянина, который распивал с ними спиртные напитки, выяснилось, что он ранее был неоднократно судим.

Прибыв в Тынду, полицейским удалось найти свидетелей. Оказалось, мужчина успел похвастаться своей «добычей» приятелю. Во время обыска у жителя Тынды также нашли американские доллары, которые он еще не успел потратить.

К этому времени иностранец уже был дома. Но звонку полицейских обрадовался, следователи сообщили ему, что преступник найден, и деньги будут возвращены:

- О, спасибо! Хоть для меня это и не такая значительная сумма, я рад. Спасибо Вам за работу!

Расследование уголовного дела по статье «Кража» продолжается. Осталось дождаться результата генетической экспертизы. Однако, задержанный уже во всем признался. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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