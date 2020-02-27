Полицейские «разбудили» электрошокером спящего в такси рэпера, он умер

«Прошло уже девять дней, как умер мой сын Дима. Ночью он ехал из ночного клуба домой на такси, был нетрезв и заснул по дороге. Водитель не смог его разбудить, когда подъехал к дому, и обратился за помощью к проезжавшему экипажу ППС. Полицейские решили «разбудить» Диму с помощью электрошокера, результатом чего стала острая сердечная недостаточность, затем смерть…»

Такой пост на своей странице в соцсети опубликовала на днях иркутянка Маргарита Харченко. Под ним куча комментариев – соболезнования и слова поддержки, женщина потеряла единственного сына, парню было всего 24 года. Что же все-таки произошло в ночь трагедии, 15 февраля, мать не знает до сих пор. Ей позвонил участковый и сообщил, что Дмитрия больше нет.

Тот самый пост матери умершего рэпера. Фото: соцсети

- Дима увлекался рэпом, записывал свои песни под псевдонимом – Poveсa, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Маргарита Харченко. – В тот вечер он поехал в ночной клуб на выступление своих друзей. Торопился и попросил вызвать ему такси до заведения. Я его проводила и больше в ту ночь мы не созванивались.

Все что происходило в следующие часы после отъезда сына, признается Маргарита, она знает со слов следователей. Вероятно, на вечеринке Дмитрий выпил. Около 2-3 часов ночи собрался домой и вызвал такси. В каком состоянии парень вышел из клуба, неизвестно, но сев в салон, он якобы почти сразу уснул. Подъехав к нужному подъезду, водитель попытался разбудить Дмитрия, но не смог. В какую квартиру заводить клиента он не знал. Брать телефон парня, чтобы попробовать позвонить родственникам или друзьям, возможности также не было.

- У Димы на телефоне стоял пароль, - продолжает Маргарита Харченко. – В общем, таксист не зная, что делать, позвонил своим операторам. Те посоветовали отвезти спящего клиента в полицию. И он повез. По пути ему попался экипаж ППС. Водитель им посигналил и попросил помощи. А дальше… Двое сотрудников решили «разбудить» сына с помощью электрошокера. Это не помогло. Они заметили, что Дима не дышит, и вызвали скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть. Как позже показало вскрытие, сын умер от острой сердечной недостаточности.

Дмитрий любил рэп и сам записывал треки. Фото: предоставлено Маргаритой Харченко

При этом утверждать, что Дмитрий скончался именно после этого злосчастного удара электрошокером, и мог ли этот разряд вообще повлиять на смерть парня, пока нельзя. Может, сыграл роль алкоголь? Может, какие-либо хронические заболевания? Может, рэпер принимал какие-либо запрещенные вещества? Ничего нельзя исключать. Все возможные обстоятельства смерти проверяются. По словам Маргариты, после вскрытия версию инфаркта и инсульта медики исключили. Сейчас семья парня ждет результаты других экспертиз, в частности гистологии. Она и должна пролить свет на точные причины смерти рэпера.

Дмитрий любил рэп и записывал треки. Фото: предоставлено Маргаритой Харченко

- Спортом Дима не занимался, разве что водой холодной иногда обливался, но проблем с сердцем у него не было, - говорит Маргарита. – Его главным увлечением была музыка. Еще он подрабатывал барменом и администратором. Обвинять полицейских, и говорить, виновны они в гибели моего сына или нет, я пока не могу. Жду выводов патологоанатомов. Я не говорю, что вся наша полиция плохая. В то же время у меня возникает резонный вопрос: а имели они вообще право применять электрошокер в отношении человека, который не несет для сотрудников никакой опасности?

- Сразу после этого случая сотрудниками собственной безопасности была проведена служебная проверка, - отвечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области – По ее результатам, сотрудники ППС уволены со службы в МВД за превышение должностных полномочий.

По словам Маргариты Харченко следствие по делу уже экс-полицейских началось. Есть первые результаты.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», - говорит Маргарита. – 22 февраля их заключили под стражу на 2 месяца. На мере пресечения я не была, не нашла сил туда идти…

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Анна ЧЕРКАШИНА, кардиолог: "Парень мог умереть от удара электрошокером"

- Удар электрошокером, действительно мог стать провоцирующим фактором для возникновения внезапной сердечной смерти. Тем более, учитывая, что парень мог ехать из клуба выпившим. Конечно, было уже много случаев гибели от ударов током. В то же время внезапная смерть среди молодых людей вообще уже не редкость. Причины разные: нарушение ритма, передозировка алкоголя, наркотиков… Опять же нужно точно знать, какие были болезни у погибшего парня. Думаю, сейчас правильнее действительно дождаться результатов экспертизы. Гистология должна показать, насколько сильно и как были повреждены клетки миокарда. А точное время смерти (плюс минус 30 минут) обычно определяют по температуре печени.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Роман КРАВЦОВ: "Превышение должностных полномочий однозначно"

- Электрошокер, как и резиновые дубинки с наручниками, относится к спецредствам. А их можно применять по закону только в определенных случаях. Например, для предотвращения совершения преступлений, нападений на сотрудников. Будить им спящего человека – это однозначно превышение должностных полномочий. Ведь к этому парню у полицейских не могло быть никаких претензий. Тем, что он спал в такси, общественный порядок он не нарушал. Максимум, что сотрудники могли бы сделать после того, как не разбудили его, так это вызвать ему скорую помощь или отвезти в больницу. А вот умер парень от этого удара или нет, предстоит выяснить следствию. Требуется собрать все доказательства. Ведь может так быть, что у погибшего парня была сильная интоксикация алкоголя или запрещенных веществ.