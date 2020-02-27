СК: арестованы экс-полицейские, которые ударили электрошокером иркутянина

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:20:04+03:00

Трагедия произошла в ночь на 15 февраля, когда 24-летний парень уснул в такси

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Следственный комитет прокомментировал дело иркутских сотрудников ППС, которые в ночь на 15 февраля, превышая свои должностные полномочия, ударили электрошокером 24-летнего парня Дмитрия Харченко. Напомним, мать Дмитрия рассказывала «Комсомолке», как Дмитрий, возвращаясь из клуба, уснул в такси. Водитель попросил помощи у проезжающих мимо сотрудников ППС. Полицейские решили «разбудить» спящего с помощью электрошокера, результатом чего стала острая сердечная недостаточность, затем смерть…».

- Двум сотрудникам ППС предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Их заключили под стражу.

При этом утверждать, что Дмитрий скончался именно после этого злосчастного удара электрошокером, и мог ли этот разряд вообще повлиять на смерть парня, пока нельзя. Все возможные обстоятельства смерти проверяются. Проводятся судмедэкспертизы.

- У меня возникает резонный вопрос: а имели они вообще право применять электрошокер в отношении человека, который не несет для сотрудников никакой опасности, - рассказывала «КП-Иркутск» мама Дмитрия Маргарита Харченко.

Добавим, что свою внутреннюю проверку провели и в иркутском МВД.

- По ее результатам, сотрудники ППС уволены со службы в МВД за превышение должностных полномочий, - сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Причинно-следственная связь между ударом электрошокером и наступлением смерти, пока не установлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU