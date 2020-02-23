2020-02-23T07:26:20+03:00
Дом. Семья

Шея перерезана, под лапой - кровавая рана: намертво связанного ниткой щенка спасли сибиряки

Малышку назвали Умка и ей ищут любящую семью в Иркутске [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Шея перерезана, под лапой - кровавая рана: намертво связанного ниткой щенка спасли волонтеры. Фото: koto_spas_irkutsk в Инстаграме.Шея перерезана, под лапой - кровавая рана: намертво связанного ниткой щенка спасли волонтеры. Фото: koto_spas_irkutsk в Инстаграме.
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Маленький пушистый щенок с глазами-бусинками испуганно поглядывает на людей. Ему очень хочется довериться, приласкаться, но мучительная боль сковывает, заставляет осторожничать. У крохи перерезано горло. Нашли измученную дворняжку жители села Смоленщина, что в Иркутском районе.

- Мы увидели, что у собачки глубокий порез шеи, уходящий под лапу, - рассказывают "Комсомолке" волонтеры, к которым обратились за помощью сельчане. - Немедленно доставили ее к врачу, так как раны уже загноились и дурно пахли. Врач осмотрела бедняжку и поняла, что увечье произошло из-за... нитки. Обычной нитки. Кто-то туго завязал ее на шее щенка, и она врезалась в кожу. Возможно, малыша хотели придушить, а возможно, просто поиграть - кто знает.

Для Умки ищут семью. Фото: koto_spas_irkutsk в Инстаграме.

Для Умки ищут семью. Фото: koto_spas_irkutsk в Инстаграме.

Малышку назвали Умка. Ветеринары каждый день делают ей уколы и перевязки, раны понемногу заживают. Кроха очень терпеливая, мужественно переносит процедуры. Но от уколов ей очень больно, она тихонько плачет и прижимается к теплым рукам врача. Скоро она оживет, порезы затянутся, Умка забудет о беде и снова станет доверять людям. Только вот любящих, заботливых хозяев малышка пока не нашла.

- Спасите Умку-Кнопку! Девочку с порезанной шеей и практически отрезанной лапой снова ожидает улица, так как после стационара ей совсем-совсем некуда идти, - бросили клич волонтеры в аккаунте помощи бездомным животным koto_spas_irkutsk в Инстаграме. - Умочка вырастет средней или меньше, сможет жить и в частном доме, в теплой будочке, и в квартире. Найдите уголок в своем сердце и доме для собачки.

- Глазки прямо в душу смотрят...Сиротинка! Пусть скорее найдется хозяин для Умочки, - переживают за малышку иркутяне.

Раны постепенно заживают. Фото: koto_spas_irkutsk в Инстаграме.

Раны постепенно заживают. Фото: koto_spas_irkutsk в Инстаграме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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