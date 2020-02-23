Медлить опасно для жизни: 4-летней девочке собирают деньги на операцию в Иркутске
Четырехлетняя Василиса из Иркутска держится молодцом, несмотря на болезнь. У этой кареглазой улыбчивой девчушки - врожденный порок сердца, который ей диагностировали еще в три месяца. Врач услышала подозрительные шумы, и УЗИ подтвердило опасения. Но встревоженных родителей успокоили - лишняя дырочка в межпредсердной перегородке может закрыться сама.
- Мы регулярно наблюдались, но дефект увеличился почти в два раза, потом стал меньше, но дырочек стало две, - рассказывает мама Василисы Анна Станиславчик. - Дочь обследовали в отделении кардиохирургии №2 Иркутской областной клинической больницы и сказали, что нужна операция. У дочки увеличился правый желудочек сердца, развилась сердечная недостаточность, ждать дальше опасно!
- Дефекты мы закроем щадящим, эндоваскулярным способом, через бедренную артерию, используя окклюдер. После этого девочка быстро восстановится и будет жить полноценной жизнью, - заверяет заведующий отделением кардиохирургии №2 Иркутской областной клинической больницы Владимир Медведев.
При такой операции грудная клетка не разрезается, значит, малышке намного легче будет это перенести. Только вот на специальное устройство под названием окклюдер денег у семьи нет. Родители поднимают троих детей, мама - врач в поликлинике, отец - водитель, с зарплат никак не накопить нужную сумму. А требуется немало - 343 тысячи рублей! Половину неравнодушные сибиряки уже собрали, осталось еще 161 тысяча.
- Помогите, пожалуйста, - умоляет мама Василисы.
Перечислить любую сумму для девочки можно на сайте Русфонда.
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