2020-02-23T13:50:44+03:00
Здоровье

Медлить опасно для жизни: 4-летней девочке собирают деньги на операцию в Иркутске

У малышки врожденный порок сердца
Любовь АРБАТСКАЯ
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Медлить опасно для жизни: 4-летней девочке собирают деньги на операцию в Иркутске. Фото: сайт Русфонда.Медлить опасно для жизни: 4-летней девочке собирают деньги на операцию в Иркутске. Фото: сайт Русфонда.
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Четырехлетняя Василиса из Иркутска держится молодцом, несмотря на болезнь. У этой кареглазой улыбчивой девчушки - врожденный порок сердца, который ей диагностировали еще в три месяца. Врач услышала подозрительные шумы, и УЗИ подтвердило опасения. Но встревоженных родителей успокоили - лишняя дырочка в межпредсердной перегородке может закрыться сама.

- Мы регулярно наблюдались, но дефект увеличился почти в два раза, потом стал меньше, но дырочек стало две, - рассказывает мама Василисы Анна Станиславчик. - Дочь обследовали в отделении кардиохирургии №2 Иркутской областной клинической больницы и сказали, что нужна операция. У дочки увеличился правый желудочек сердца, развилась сердечная недостаточность, ждать дальше опасно!

- Дефекты мы закроем щадящим, эндоваскулярным способом, через бедренную артерию, используя окклюдер. После этого девочка быстро восстановится и будет жить полноценной жизнью, - заверяет заведующий отделением кардиохирургии №2 Иркутской областной клинической больницы Владимир Медведев.

При такой операции грудная клетка не разрезается, значит, малышке намного легче будет это перенести. Только вот на специальное устройство под названием окклюдер денег у семьи нет. Родители поднимают троих детей, мама - врач в поликлинике, отец - водитель, с зарплат никак не накопить нужную сумму. А требуется немало - 343 тысячи рублей! Половину неравнодушные сибиряки уже собрали, осталось еще 161 тысяча.

- Помогите, пожалуйста, - умоляет мама Василисы.

Перечислить любую сумму для девочки можно на сайте Русфонда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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