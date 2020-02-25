2020-02-25T06:17:56+03:00
Происшествия

Сибирячка казнила жену брата, повесив ее на кладбище

Преступнице не понравилось, что женщина не пришла на похороны ее брата
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сибирячка казнила жену брата, повесив ее на кладбищеСибирячка казнила жену брата, повесив ее на кладбищеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Трагедией закончились поминки по умершему сожителю для 27-летней жительницы поселка Чернышевск в Забайкалье. Летом прошлого года она пришла почтить память мужчины к его 27-летней сестре. Выпив алкоголя, женщины после полудня вместе отправились на кладбище, на могилу усопшего. Там, сестра внезапно вспомнила, что подруга ее брата не пришла на его похороны. Предъявив ей эту претензию, она толкнула женщину на землю и начала пинать ее ногами по голове и телу.

Нанеся 23 удара, разъяренная дама не успокоилась, и стала душить уже не сопротивляющуюся соперницу. Затем сняла с ее трико шнурок, затянула на шее и повесила обездвиженное тело на ограде могилы. Задержали преступницу по горячим следам. Следствие по этому делу длилось более полугода. На суде женщина признала свою вину, раскаялась и извинилась перед родственниками погибшей. Но избежать наказания за жестокое убийство, ей конечно, не удалось.

- Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, - сообщили в пресс-службе Чернышевского районного суда Забайкалья. – Отбывать срок она будет в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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