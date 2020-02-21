«Стреляйте в меня только их не трогайте»: 20-летний студент закрыл собой девушку и друзей от вооруженных отморозков

Даже спустя год после тех страшных событий, 21-летней Ксении Кучеровой иногда снятся кошмары. Напомним, «Комсомолка» рассказывала, как 22 февраля 2019 года, девушка вместе со своим парнем 20-летним Алексеем Баландиным (имя и фамилия изменены) и тремя их общими друзьями, стала жертвой нападения четырех безжалостных отморозков на трассе «Вилюй» под Братском. Те, действуя, словно, в боевике про лихие 90-е, прямо на дороге остановили машину ни в чем не повинных студентов, вытряхнули их из салона, и открыли огонь из ружья, застрелив Алексея, и порезав Ксению ножом.

А ведь ничего не предвещало беды. Лешу, который учился в Красноярске ждали в родном поселке Прибрежный, что в 100 км от Братска. Дело в том, что в красноярском университете студентам предоставили небольшие каникулы в связи с Универсиадой 2019. Длинные выходные парень решил провести с родителями, братом и любимой Ксенией. Взял девушку, троих друзей-земляков, которые попросили его подбросить, и отправился по трассе в Прибрежный на своей «Ладе».

- Мы проехали 750 километров, и до поселка не добрались всего 3 км., - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Ксения Кучерова. – На трассе проезд нам перегородили старые «Жигули». Леша еще подумал, что кому то нужна помощь, поэтому даже не пытался объехать. Но когда мы остановились, к нам подошли четверо парней с охотничьим ружьем, и сказали: «Ну все, это ваша конечная остановка, дальше дороги нет».

Ксения Кучерова до сих пор не может забыть любимого человека. Фото: соцсети

Направив ружье на ребят, злодеи с большой дороги приказали им выйти из салона, а в случае отказа пообещали, что называется открыть огонь на поражение. Алексей первым вышел из машины и сказал преступникам: «Стреляйте, только моих друзей не трогайте». Еще через секунду он получил пулю между лопаток и упал лицом на асфальт. После этого отморозки, еще не зная, что Леша уже мертв, сорвали с его руки часы, обшарили карманы, и переключились на Ксению.

- Я им сразу сказала, что отдам телефон, все деньги, карточки и скажу пароли от них, - продолжает Ксения Кучерова. – Один из них кинул мне кошелек обратно, а другой достал нож, и со словами: «Я отсюда просто так не уеду», пырнул меня. После этого, они бросили свою машину, уселись в нашу, и уехали. До сих пор помню, как я лежала у обочины, видела, как наши друзья бегают вокруг Леши, и пытаются остановить проезжающие машины. Остановилась фура. И в этот момент, замечаю, что обратно едет наша машина. Думаю, налетчики решили вернуться и добить нас. Но они, увидев дальнобойщика, просто проехали по ногам Леши.

Скрываясь на «Приоре» погибшего парня, четверка двинула в сторону Тулуна. Но вскоре сообщники поняли, что студенты позвонят в полицию, и на трассе будет объявлен перехват. Поэтому, преступная группировка решила бросить авто Алексея, а новую машину отнять у первого проезжающего водителя.

- Они также перегородили дорогу внедорожнику Toyota Land Cruiser, - рассказывает следователь следственного отдела по Братскому району СУ СК России по Иркутской области Мария Гошовская, которая ведет это дело. – Водитель также собирался останавливаться, но заметил в руках у людей, стоящих на трассе ружье. После этого, он нажал на педаль газа, и уехал. Один из нападавших успел выстрелить, попав по кузову автомобиля.

В районе тут же был объявлен план-перехват. На поимку банды по тревоге подняли около 50 сотрудников СОБРа и полицейских. Почуяв хвост, четверка пересела с угнанной машины в такси, в котором их вскоре и задержали. Оказать сопротивление и достать ружье они даже не успели. Задержанными оказались жители Братска и Братского района в возрасте от 23 до 29 лет. По словам следователей, отпираться и переваливать вину друг на друга отморозки не стали и начали давать признательные показания. Так зачем же им понадобилась убивать ни в чем не повинного парня? Ведь он не то что не собирался сопротивляться, но и готов был отдать машину, лишь бы преступники не трогали никого.

- Дело в том, что Леша узнал некоторых из них, и даже назвал по имени, - говорит Ксения Кучерова. – Он учился с ними в одной школе. На очной ставке они подтвердили это. Якобы выстрелили из-за того, что Леша сдал бы их. Но я в это не верю. Думаю, они убили бы и кого-нибудь другого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/693876" frameborder="0"></iframe> Задержание банды, которая расстреляла 20-летнего парня на трассе под Братском.

Удалось следователям восстановить картину того, с чего начались эти страшные похождения жестокой четверки, где они взяли ружье, и вообще был ли у них план. Оказалось, что за несколько часов до встречи со студентами, компания собралась вместе, чтобы выпить. Разгоряченные алкоголем, они решили ограбить дом местной 93-летней старушки. Крупных ценностей там не нашли, зато ушли с трофеем – с гладкоствольным охотничьим ружьем и патронами к нему. С ним и поехали на своей машине в сторону Тулуна. Но по пути решили сменить авто. То, что первыми им попались студенты – роковое стечение обстоятельств. На их месте мог быть кто угодно.

- Действительно, застрелили они Алексея из-за того, что он их узнал, - подтверждает следователь Мария Гошовская. - Что касается личностей преступников, то все четверо были друзьями. Некоторые из них уже привлекались за кражи и грабежи. Официально нигде не работали. При этом тот, который стрелял в парня, ранее не был судим. Да, сейчас они раскаиваются, но искренне это делается, или просто для того, чтобы скостить срок, сказать сложно.

Студент не доехал до дома всего 3 км. Фото: соцсети

Спустя ровно год после расстрела на трассе, расследование уголовного дела в отношении убийц завершено. Обвиняют четверку сразу по нескольким серьезным статьям: «Убийство», «Покушение на убийство», «Разбой», «Хищение оружия», «Угон»…Материалы дела уже переданы в суд. Вскоре должен состояться приговор. Сколько получат преступники, следователи сказать затрудняются. Тут будет учитываться роль каждого обвиняемого в нападении на студентов. Но Ксении Кучеровой не будет легче от любого решения суда. Сама она уже восстановилась после ранения, но, погибшего любимого не может забыть до сих пор. Кстати, еще в прошлом году, брат Алексея Дмитрий рассказывал «Комсомолке», что тот собирался сделать Ксении предложение, но не успел..

- У нас были серьезные отношения, он мне очень часто снится, - говорит Ксения. – Не представляю, как я буду чувствовать себя на суде. Сейчас я живу в Красноярске, но 22 февраля обязательно буду в Братске, пойду на кладбище…

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