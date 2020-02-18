2020-02-18T12:26:50+03:00
Происшествия

Вооруженная банда GTA из Братска, расстрелявшая студента на трассе, предстанет перед судом

Отморозки остановили машину студента и убили его ни за что [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погибший студент. Фото: соцсети.Погибший студент. Фото: соцсети.
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В Братске подходит к концу расследование громкого уголовного дела об убийстве в стиле лихих 90-х. 23 февраля 2019 года на федеральной трассе А331 «Вилюй» четверо местных жителей, вооруженных охотничьим ружьем, прямо на дороге перегородили проезд автомобилю, в салоне которого находился 20-летний студент из Братска, его невеста и их друзья. Направив на них оружие они, решили действовать как в компьютерной игре GTA, заставив водителя остановиться и выйти. А в случае отказа, угрожали открыть огонь.

- На это он ответил: «Стреляйте, только моих друзей не трогайте», повернулся и тут же получил пулю между лопаток, - рассказывал «КП-Иркутск» брат студента. - Самое страшное, что брат их узнал. Это были наши общие знакомые со школы.

Выстрелив в парня, отморозки ударили ножом его подругу, забрали деньги, и угнали его автомобиль. Студент скончался от ранения по дороге в больницу. Девушку удалось спасти.

На этом преступники не успокоились. Следователи выяснили, что уехав на угнанной машине, они по дороге открыли огонь еще по одному автомобилю, водитель которой не стал связываться с ними, смог уйти от преследования и заявил в полицию. Задерживали отморозков при помощи бойцов СОБРа.

- Выяснилось, что ружье четверка похитила из дома 93-х летней бабушки во время разбойного нападения, которое они совершили вечером 22 февраля, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Материалы уголовного дела насчитывают уже 19 томов, допрошено более 30 свидетелей, проведено 25 различных судебных экспертиз. Сообщникам предъявлено обвинение сразу по нескольким уголовным статьям.

Вскоре группировка в полном составе предстанет перед судом, уголовное дело уже направлено в Братский районный суд.

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Задержание банды, которая расстреляла 20-летнего парня на трассе под Братском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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