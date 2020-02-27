Признаки финансовой пирамиды назвала полиция

Каковы признаки финансовой пирамиды? Ведь вы никогда не услышите призыв вступить в предприятие с таким обозначением. Как правило, вам сообщат, что это исключительно интересный проект, с возможностью вложения средств в акции и облигации, в недвижимость, сулящую большие прибыли, в добычу драгоценных металлов или ИТ-компанию. Как распознать, что перед вами мошенники?

Ведь их жертвами, как правило, становятся не только предприниматели, которые, по идее, сознательно идут на риск и прекрасно это понимают, но и пожилые люди, которые доверяют рекламе и вкладывают в «супер-проект» последние деньги. Все эти преступления совершаются потому, что людям неизвестны признаки финансовой пирамиды.

- В общей сложности от криминальных действий таких фирм потерпевшими за несколько последних лет и только в Иркутской области оказались свыше 7 тысяч граждан, - сообщает ГУ МВД по региону. – Так, например, в октябре 2018 года суд признал руководителя одного из таких предприятий виновным и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Еще по двум сомнительным фирмам проводятся необходимые следственные мероприятия.

В 2019 году в Приангарье пресечена деятельность организации, жертвами которой стали более 40 человек из 14 регионов страны, инвестировавшие в мнимый проект свыше 30 миллионов рублей.

Признаки финансовой пирамиды

1. Фирма зарегистрирована недавно, накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Где проверить? В Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России.

2. Реклама компании размещена всюду. Публично обещан неслыханно высокий доход, намного выше рыночного уровня.

3. Организация уверяет, рисков потери капитала при вложении их нет. На самом деле риск есть всегда. Исключение –банковский вклад. И инвестиционные компании открыто предупреждают об этом.

4. Есть предварительный взнос. И только после этого вы получите возможность участвовать в «проекте».

5. Вам говорят, что компания вкладывает средства в высокодоходные предприятия (нефте- или золотодобыча, строительство), но не показывает вам документальных подтверждений этого.

6. Внимательно читайте договор. Если неясно, несет ли компания ответственность и какую – не подписывайте документ.

7. Вас просят приводить новых клиентов – это стопроцентный признак финансовой пирамиды.

КОНКРЕТНО

Аферисты обещают от 30 до 60 процентов прибыли. Однако на самом деле прибыль получает лишь организатор проекта. Остальным вкладчикам того или иного кооператива также в течение нескольких месяцев или даже лет могут выплачиваться дивиденды, однако эти деньги появляются исключительно за счет взносов новых участников. Потом все средства исчезают.

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