Директор турагентства создала финансовую пирамиду и обманула 13 иркутян на 2 млн рублей

Представьте такую ситуацию: вы заранее купили путевку на море, считали дни до долгожданного отпуска, а когда подошло время вылета, звонит директор турагентства и говорит: «Извините, путевка аннулирована, ждите возврат денег».

Примерно так на протяжении года 29-летняя директор сразу трех иркутских туристических агентств Анна Баталова (имя и фамилия изменены) портила настроение клиентам, которые покупали у нее путевки в страны Юго-Восточной Азии. Более того, бизнес-леди не торопилась возвращать деньги. Таких «кинутых» клиентов 13. Причем Анна не гнушалась обманывать даже своих знакомых.

- Я познакомился с Анной в марте прошлого года в соцсетях, - рассказывает корреспонденту "КП-Иркутск" иркутянин Эльдар Зарипов. - Начали встречаться. Она рассказала, что работает в турагентстве. Поэтому когда в апреле мои родители решили поехать с внуком во Вьетнам, я свел их с Анной, чтобы они заказали путевку именно у нее. При этом тур она предложила дешевле - 205 тысяч рублей, вместо 230, как предлагали в других агентствах.

Иркутянин Эльдар Зарипов еще надеется вернуть 205 тысяч рублей, которые потеряли его родители. Фото: личный архив Эльдара Зарипова.

Лететь во Вьетнам родители Эльдара решили из Новосибирска, поэтому заранее подсчитали даты и в другом бюро взяли билеты до этого города. А через две недели Анна позвонила Эльдару и произнесла заученную фразу: «Ваш тур аннулировали по неизвестной причине, деньги вернут через месяц».

- Мама, чтобы не расстраивать отца и внука, ничего не сказала им, и купила путевку в другой фирме, - продолжает Эльдар. - Пока они отдыхали, я названивал Анне и спрашивал про деньги, она кормила меня «завтраками». Приехав из Вьетнама мама не выдержала и сама набрала ей, а в ответ услышала: «Вы вообще кто?»

Возможно, запомнить всех обманутых клиентов предпринимательнице действительно было сложно, ведь в это время она вела переговоры с другими туристами, которые купили тур в ее фирме, их отпуск тоже оказался на грани срыва. Например, семейная пара Ефремовых. Екатерина и Дмитрий мечтали погреться под солнцем в марте 2019-го на пляжах Таиланда. Еще в декабре 2018-го пара заказала 9-дневный тур в Паттайю за 78,5 тыс. рублей. Правда, вскоре супруги передумали и решили забрать деньги, чтобы взять путевку в другой фирме.

- Возвращать деньги сразу Анна отказалась, ответив, что тур уже забронирован, - рассказывает Екатерина Ефремова. - Пообещала сделать это позже. До самого марта у нее были сплошные отговорки: то центр бронирования не дал ответ, то бухгалтер в отпуске. Пришлось нам покупать новый тур в другой фирме, чтобы не испортить отпуск.

Если семье Ефремовых Анна, хотя и не сразу, но вернула деньги, то родителям Эльдара Зарипова и еще нескольким клиентам приходится выбивать их до сих пор. Накрыли агентство бизнес-вумен в мае 2019-го, когда обманутые туристы завалили полицию заявлениями. Вскоре выяснилась и схема. Оказалось, открыв фирму в начале 2018-го, женщина первое время действительно удачно отправляла клиентов на моря, но затем что-то пошло не так…

- Сложилось впечатление, что, начав этот бизнес, Анна не подсчитывала ни затраты, ни расходы, - рассказывает заместитель прокурора Иркутска Алексей Золотухин. - Брала деньги на рекламу, на зарплату менеджеру и себе с тех денег, которыми клиенты расплачивались за путевки. Поэтому платить операторам за бронь ей порой было нечем. Она попала в их черные списки, из-за этого открыла еще две фирмы. Проще говоря, ей пришлось оплачивать поездки одних клиентов за счет других.

По версии прокуратуры, с февраля 2018 года по май 2019-го Анна «заработала» около 2 млн рублей. Вину признала, но полностью раскрывать подробности своей деятельности не стала. Изучив переписку Анны с клиентами, сотрудники прокуратуры поняли, как ей удавалось месяцами кормить людей обещаниями.

- Очень изворотливая женщина, - говорит Алексей Золотухин. - Водила людей за нос, придумывая разные отговорки. Говорила, что у нее заблокировали счет в банке, что наложили арест на имущество, якобы налоговая ставит палки в колеса и т.д. И ведь некоторые верили ей и покорно ждали.

Уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» в отношении предпринимательницы уже направлено в Кировский районный суд. Ей грозит до 6 лет тюрьмы. На время расследования женщина находится под подпиской о невыезде.

- Шансы вернуть деньги у обманутых есть, - заключает Алексей Золотухин. - Сумма не очень большая. К слову, в интересах предпринимательницы как можно быстрее расплатиться с клиентами, ведь от этого зависит, насколько суровым будет приговор.

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