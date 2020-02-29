Эксперимент в Ангарске: первую панельную хрущевку серии 1-335 снесут

Обшарпанные стены, плесень, покосившиеся балки. Жители панельной трехэтажки в Ангарске по адресу: улица Восточная, 23 давно ждут, как решится ее судьба. Вопрос о сносе первой хрущевки города, построенной по проекту 1-335 еще в 1959 году, остро стоит уже не первый год. Жить в ней стало опасно, в прошлом году ее признали аварийной.

- Мой муж жил здесь с родителями с самого рождения, - рассказывает жительница этой дома Оксана. – Когда мы поженились, то переехали в другой дом, но потом вернулись. Здесь и наш ребенок родился… Обустроили нашу двушку, обжились. Теперь и покидать ее не хочется. Привыкли.

Пилотный проект по расселению панельных домов серии 1-335 начнется с дома в Ангарске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но переехать семье все-таки придется, впрочем, как и другим жильцам. Всего в этом доме в 12 квартирах проживают 37 человек. Здание ветшает на глазах. А главное, если вдруг произойдет землетрясение, то это чревато последствиями. Именно фактор сейсмоустойчивости стал решающим в вопросе сноса. При 8-балльных толчках дом может сложиться, как спичечный коробок.

- Такие дома строились в Сибири быстро и не требовали больших затрат, а спустя десятилетия стали серьезной проблемой, - комментирует председатель общественного движения «Регенерация города» Денис Воронов. - Газозолобетонные панели, из которых сложен каркас дома, со временем расслаиваются, конструкция теряет прочность. К тому же до 1978 года дома проектировались по другой шкале сейсмоустойчивости и были рассчитаны на 6 - 6,5 балла. По факту же они стоят на территориях с 8 - 9-балльной сейсмикой. Стоит ли проводить капремонт таких хрущевок? Теоретически их можно укрепить, но это, как правило, экономически нецелесообразно. Поэтому в других регионах отказались от капремонта хрущевок в пользу реновации.

Таких домов в регионе - около 1300.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Такая же участь ждет и трехэтажку на улице Восточной. Жильцов планируют расселить уже этим летом. Сейчас решается вопрос, выдать людям сертификаты на покупку квартиры на вторичном рынке, или построить в городе для них новое жилье.

Ну а затем здание еще раз обследуют, проведут экспериментальный снос, чтобы наглядно увидеть, насколько он изношен, и сделают выводы в отношении других домов серии 1-335. А их в Иркутской области немало - около 1300, из них 950 - в Иркутске, Ангарске и Усолье-Сибирском.

Среди панельных домов серии 1-335 в Иркутске аварийных нет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Аварийными признаны также три дома серии 1-335 в Усолье-Сибирском и дом в селе Хомутово Иркутского района, - добавила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина.

До конца марта составят конкретный план, как расселить жильцов и из этих зданий. Так, снос дома в Ангарске, а затем и расселение этих домов, станет пилотным проектом реновации в Иркутской области. В будущем опыт можно будет применить в других городах и поселках региона.

- Соседи реагируют на новость по-разному, - заключает ангарчанка Оксана. - Одни радуются предстоящему переезду, а другие совсем не хотят уезжать. Конечно, в здании сырость и щели, но все сделали в квартирах хороший ремонт, живем в комфорте. Да и микрорайон удобный, центр города.

В Иркутске 264 хрущевки серии 1-335.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СКАЗАНО

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области

- Если этот пилотный проект удастся, то следующим шагом станет то, что мы подготовим всю научную базу, обоснования, которые позволят нам доказать, что более 1300 домов региона находятся в таком же положении и требуют дополнительного обследования. Необходимо провести работу с жителями, утвердить план-график и внести проект в федеральную программу.

КОНКРЕТНО

Какие хрущевки серии 1-335 обследовали в Иркутске

- В областном центре находится 264 панельных дома серии 1-335, аварийных среди них нет, - рассказал гендиректор исполнительной дирекции регионального Союза строителей Виктор Бровко. - В 2017 году специалисты обследовали два дома по улице Розы Люксембург, 239 и 261, а в 2018-м по улицам Депутатская, 110, Байкальская, 161, 163, Станиславского, 5, Партизанская, 105, Александра Невского, 46б. В конструкциях зданий нашли дефекты, характерные для панельных домов этой серии. Им, как и другим таким хрущевкам, предстоит капремонт.

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