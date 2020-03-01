Масленица в Иркутске: лучшие моменты праздника, катание на санях, бои мешками
Ура! Весна! В этом году, что особенно приятно, проводы зимы совпали календарно с первым весенним днем. Итак, на календаре – 1 марта, на улицах – народные гуляния. В Иркутске Масленицу отмечали сегодня на заливе Якоби и у стадиона «Труд».
На обеих площадках праздники начались в 13.00. В обеих локациях были установлены 7-8 метровые «масленичные» столбы. За подарками рискнули взобраться не только мужчины, но и прекрасные дамы не прочь были проявить «удаль молодецкую». Конечно, всех могли лакомиться блинами - главным блюдом праздника.
Конечно, апогеем дня были хороводы и сжигание чучела Зимы. Смотрите лучшие моменты Масленицы 2020 в Иркутске.
Масленицу отмечать сибиряки любятФото: Юлия ПЫХАЛОВА
На заливе Якоби иркутян веселили актеры Театра народной драмы. Знакомьтесь! Вадим Семенов!
Масленица в Иркутске: яркие моментыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Что за праздник без танцев?
Масленица в Иркутске: зажигаем!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Веселились все от мала до велика!
Весело проводим ЗимушкуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Были и традиционные народные забавы.
Удаль молодецкаяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Мишка косолапый по льду идет
В Сибири без медведей никакФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Взятие снежной крепости
Масленица в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Настоящие мужские игры - кулачные бои
Кулачные боиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Все на праздник!
Все на гуляния!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По улице... водили...
Яркие моменты праздникаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Обязательное сжигание чучела на Масленицу
Ура! Зима закончилась!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Много иркутян пришло проводить ЗимуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Зима, давай до свидания!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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