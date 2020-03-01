Масленица в Иркутске: лучшие моменты праздника, катание на санях, бои мешками

Ура! Весна! В этом году, что особенно приятно, проводы зимы совпали календарно с первым весенним днем. Итак, на календаре – 1 марта, на улицах – народные гуляния. В Иркутске Масленицу отмечали сегодня на заливе Якоби и у стадиона «Труд».

На обеих площадках праздники начались в 13.00. В обеих локациях были установлены 7-8 метровые «масленичные» столбы. За подарками рискнули взобраться не только мужчины, но и прекрасные дамы не прочь были проявить «удаль молодецкую». Конечно, всех могли лакомиться блинами - главным блюдом праздника.

Конечно, апогеем дня были хороводы и сжигание чучела Зимы. Смотрите лучшие моменты Масленицы 2020 в Иркутске.

Масленицу отмечать сибиряки любятФото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заливе Якоби иркутян веселили актеры Театра народной драмы. Знакомьтесь! Вадим Семенов!

Масленица в Иркутске: яркие моментыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что за праздник без танцев?

Масленица в Иркутске: зажигаем!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Веселились все от мала до велика!

Весело проводим ЗимушкуФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Были и традиционные народные забавы.

Удаль молодецкаяФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мишка косолапый по льду идет

В Сибири без медведей никакФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Взятие снежной крепости

Масленица в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

С этого дня солнце будет светить ярче!

Весна пришла!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящие мужские игры - кулачные бои

Кулачные боиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все на праздник!

Все на гуляния!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По улице... водили...

Яркие моменты праздникаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обязательное сжигание чучела на Масленицу

Ура! Зима закончилась!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Много иркутян пришло проводить ЗимуФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зима, давай до свидания!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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