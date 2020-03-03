2020-03-03T05:14:00+03:00
Происшествия

Убийство 15-летней давности раскрыли в Иркутской области

В 2005 году в своей квартире был расстрелян 28-летний житель Усть-Кута
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Убийство 15-летней давности раскрыли в Иркутской областиУбийство 15-летней давности раскрыли в Иркутской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Усть-Куте спустя 15 лет удалось раскрыть убийство 28-летнего местного жителя. В далеком 2005 году его тело нашли недалеко от дома, но выйти на след преступника и восстановить картину произошедшего удалось только сейчас. Оказалось, что мужчину прямо в его квартире убил его собутыльник. Началось все с обычного конфликта во время застолья. Во время ссоры гость застрелил хозяина, а затем вынес его тело в соседний двор.

Следователям удалось найти новых свидетелей событий 15-летней давности и опросить их. Они и указали на главного подозреваемого. 47-летнего мужчину нашли в Краснодарском крае, где он скрывался все это время. Там его задержали и этапировали в Иркутск.

- Ему уже предъявлено обвинение по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Дожидаться суда он будет под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержанный за взятку чиновник съел улики на глазах у следователей, но подавился (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Двое иркутян расплатились с долгами по кредитам, чтобы не стать пешеходами
Сборная Сомали увидит Байкал
Заключенные хранили запрещенные продукты в колонии Иркутской области
«Дикий ангел» не приедет: концерт Натальи Орейро в Иркутске отменен
Японии не удалось обыграть Латвию на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске
Словакия не оставила Сомали шансов на победу на Чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске
Пытался съесть улику: видео задержания замруководителя Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии появилось в сети
Спасатели сражаются с огнем в доме на улице Верхняя набережная в Иркутске
Иркутянка выбила лекарства для своего больного ребенка через суд
16-летний подросток из Иркутской области угнал машину у родителей и врезался в дерево
Китайский ресторан в центре Иркутска оштрафовали за антисанитарию на 100 тысяч рублей
Венгрия оказалась сильнее Чехии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске
Усиление ветра ожидают в некоторых районах Иркутской области 3 марта
Опасного преступника из Кировской области, скрывающегося от полиции, ищут в Приангарье
Чтобы спастись от кредита, сибирячка перевела мошенникам полмиллиона рублей