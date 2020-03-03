Убийство 15-летней давности раскрыли в Иркутской области

В Усть-Куте спустя 15 лет удалось раскрыть убийство 28-летнего местного жителя. В далеком 2005 году его тело нашли недалеко от дома, но выйти на след преступника и восстановить картину произошедшего удалось только сейчас. Оказалось, что мужчину прямо в его квартире убил его собутыльник. Началось все с обычного конфликта во время застолья. Во время ссоры гость застрелил хозяина, а затем вынес его тело в соседний двор.

Следователям удалось найти новых свидетелей событий 15-летней давности и опросить их. Они и указали на главного подозреваемого. 47-летнего мужчину нашли в Краснодарском крае, где он скрывался все это время. Там его задержали и этапировали в Иркутск.

- Ему уже предъявлено обвинение по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Дожидаться суда он будет под стражей.

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