2020-03-02T15:56:28+03:00
Происшествия

Задержанный за взятку чиновник съел улики на глазах у следователей, но подавился

Заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области обвиняют в получении 160 тысяч рублей [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Чиновник съедает бумагу. Фото: СУ СК России по Иркутской областиЧиновник съедает бумагу. Фото: СУ СК России по Иркутской области
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В прямом смысле пообедать успел во время своего задержания заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Чиновника, по подозрению в получении взятки, задержали прямо на рабочем месте следователи, а также спецназ ФСБ. Когда сотрудники СК проводили обыск в его кабинете, мужчина, даже, несмотря на то, что неподалеку от него стояли крепкие спецназовцы в масках, умудрился умыкнуть со стола бумажку, которая судя по всему, проходила как вещьдок, и съесть ее. Следователи заметили это, но было уже поздно. Чиновник проглотил листик, однако подавившись, начал откашливаться. Все это попало на кадры оперативной съемки. Подоспевшему к нему бойцу ФСБ оставалось только похлопать задержанного по спине.

Действительно был ли это очень важный вещьдок или нет, пока неизвестно. Но, возможно, что с аппетитом у чиновника все неплохо. По версии следствия, 28 февраля 2020 года он получил от индивидуального предпринимателя взятку в 160 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фито-санитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области".

Добавим, что вместе с заместителем руководителя Управления Россельхознадзора, задержали также несколько его коллег. По месту жительства всех подозреваемых провели обыски, а также осмотры служебных кабинетов. Там изъяли деньги и документы. Есть бумагу никто из них не стал, зато, у одного из задержанных в кабинете нашли наркотики. Добавим, что заместителю руководителя Управления Россельхознадзора уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Дожидаться суда любитель бумажного перекуса будет под стражей.

Видео задержания заместителя руководителя Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Видео: СУ СК России по Иркутской области..Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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